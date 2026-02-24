Spółka, która o to spytała, wyjaśniła, że ma status zużywającego podmiotu olejowego. To oznacza, że obraca ona wyrobami akcyzowymi wolnymi od podatku ze względu na ich przeznaczenie. Na dachu swojego budynku założyła jednak instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Część produkowanego przez nie prądu zużywa na własne potrzeby produkcyjne, część zużywają najemcy. Spółka wynajmuje niektóre pomieszczenia biurowe i magazynowe.

Przy wynajmie pomieszczeń biurowych koszty zużytego prądu są zawarte w kwocie czynszu (zgodnie z umową najmu). Najemcy widzą więc na fakturze jedną pozycję. Inaczej jest przy najmie powierzchni magazynowych i placów składowych. Na fakturze są dwie pozycje, a najemcy płacą za prąd na podstawie zużycia.