Spółka, która o to spytała, wyjaśniła, że ma status zużywającego podmiotu olejowego. To oznacza, że obraca ona wyrobami akcyzowymi wolnymi od podatku ze względu na ich przeznaczenie. Na dachu swojego budynku założyła jednak instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Część produkowanego przez nie prądu zużywa na własne potrzeby produkcyjne, część zużywają najemcy. Spółka wynajmuje niektóre pomieszczenia biurowe i magazynowe.
Przy wynajmie pomieszczeń biurowych koszty zużytego prądu są zawarte w kwocie czynszu (zgodnie z umową najmu). Najemcy widzą więc na fakturze jedną pozycję. Inaczej jest przy najmie powierzchni magazynowych i placów składowych. Na fakturze są dwie pozycje, a najemcy płacą za prąd na podstawie zużycia.
Spółka uważała, że niezależnie od przedmiotu najmu i sposobu fakturowania nie dotyczą jej obowiązki akcyzowe. Argumentowała, że nie sprzedaje prądu, a tylko obciąża najemców kosztami jego zużycia.
Nie zgodził się z nią dyrektor KIS. Wyjaśnił, że jeżeli wartość energii elektrycznej jest wliczona w łączną cenę najmu, bez rozbicia na osobne pozycje, to wynajmujący nie świadczy czynności opodatkowanej akcyzą. W takiej sytuacji prąd jest dostarczany w ramach kompleksowej usługi najmu.
Co innego, gdy jest on wykazywany na fakturze odrębnie, zgodnie ze zużyciem, np. na podstawie liczników i podzielników. Wówczas nie jest on dostarczany w ramach usługi kompleksowej i zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym powstaje obowiązek podatkowy.
Spółka stanie się z tego tytułu podatnikiem akcyzy, co oznacza, że musi złożyć zgłoszenie rejestracyjne w CRPA, składać co miesiąc deklaracje, płacić należny podatek i prowadzić ewidencję ilościową prądu. Takie obowiązki wynikają z art. 13, art. 16 ust. 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz art. 138h ust. 1 ustawy – wskazał dyrektor KIS. ©℗
Podstawa prawna
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 lutego 2026 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.298.2025.2.PJ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję