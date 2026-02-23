Z problemem zgłosiła się do redakcji kobieta, która mimo niskiej emerytury otrzymała od ZUS informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek – PIT-11A. Była zaskoczona, że ZUS pobrał podatek od części jej dochodu, mimo iż w całości nie przekroczył on kwoty wolnej.
Podatnik odzyska PIT
Emeryci nie muszą się jednak martwić, bo otrzymają zwrot tego podatku z urzędu skarbowego. Warunkiem jest to, że ich łączne dochody za 2025 r. faktycznie nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, tj. 30 tys. zł.
ZUS w odpowiedzi na pytanie redakcji potwierdził, że może się zdarzyć, iż nawet w przypadku pobierania świadczenia niższego niż 2,5 tys. zł brutto miesięcznie zaliczka będzie odprowadzona (cała odpowiedź od ZUS w ramce). Zakład wyjaśnił, że dzieje się tak w miesiącach, w których wypłacana jest 13. i 14. emerytura. Wynika to z przepisów.
Kwota zmniejszająca podatek
Jest to związane z kwotą zmniejszającą podatek, o którą płatnik pomniejsza co miesiąc zaliczkę na PIT. Wpływa na nią zarówno kwota wolna (30 tys. zł), jak i dolna stawka podatku, która teraz wynosi 12 proc. Zgodnie z obecną skalą PIT kwota zmniejszająca podatek wyniesie 3,6 tys. zł (30 tys. zł x 12 proc.).
W efekcie co miesiąc płatnik (na zlecenie podatnika, który złożył oświadczenie PIT-2) pomniejsza zaliczkę na PIT o 300 zł (1/12 kwoty zmniejszającej podatek). Wynika to z art. 32 ust. 3 ustawy o PIT.
Podatek (12 proc.) w miesiącach, gdy świadczenia się kumulują, jest natomiast wyższy niż kwota go zmniejszająca (300 zł). To oznacza, że od nadwyżki ZUS musi odprowadzić zaliczkę na PIT.
Jaka kwota zwrotu
Potem tacy emeryci dostaną zwrot PIT wpłaconego przez ZUS. – Emeryt, którego świadczenie było na najniższym poziomie i który otrzymał trzynastkę oraz czternastkę w 2025 r., przy rozliczeniu rocznym może liczyć na zwrot ok. 300 zł. Dla świadczenia w wysokości brutto 2,2 tys. zł zwrot będzie na poziomie 380 zł – mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy InFaktu.
Jak odzyskać PIT
Aby odzyskać podatek, kobieta może poczekać na rozliczenie zrobione przez skarbówkę albo złożyć PIT-37. Ma w tym zakresie różne możliwości. Może wysłać zeznanie zarówno papierowe, jak i elektroniczne. Jak potwierdza Ministerstwo Finansów, najszybciej (nawet w ciągu 24 godzin) zwrot podatku otrzymują podatnicy, którzy rozliczyli się z urzędem skarbowym w formie elektronicznej i skorzystali z usługi Twój e-PIT.
ZUS już wysłał do podatników wszystkie PIT-y za 2025 r. Ponad 10 mln formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło do osób, które w ubiegłym roku choćby tylko raz pobrały świadczenie z ubezpieczeń społecznych.
Natomiast skarbówka udostępniła już wypełnione zeznania w usłudze Twój e-PIT, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej www.podatki.gov.pl (a także w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy). Wystarczy wpisać jedynie numer konta, na który ma być dokonany zwrot, zatwierdzić i wysłać PIT. O tej usłudze skarbówki pisaliśmy więcej w artykule „Twój e-PIT. Można się już rozliczyć za 2025 r.” (DGP nr 31/2026).
Jeżeli podatnik nic nie zrobi, też otrzyma zwrot. Przygotowane przez skarbówkę zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone wraz z upływem terminu na jego złożenie, czyli 30 kwietnia 2026 r.
Warto jednak na to nie czekać i samemu zająć się sprawą. Po pierwsze, w takiej sytuacji podatnik szybciej dostanie zwrot. Chociaż skarbówka ma na zwrot podatku 45 dni w przypadku złożenia zeznania elektronicznie, to często następuje to w ciągu kilku dni (w przypadku PIT składanych papierowo to aż trzy miesiące). Po drugie, jeżeli kobieta nie poda skarbówce swojego numeru konta, dostanie zwrot przekazem pocztowym, a to oznacza dla niej dodatkowe koszty. W efekcie dostanie pomniejszoną kwotę zwrotu.
Można się zabezpieczyć
Emeryci mogą się jednak zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Jeżeli są pewni, że nie uzyskają dochodów wyższych niż kwota wolna (30 tys. zł), mogą złożyć do ZUS wniosek EPD-21. Wówczas ZUS nie pobierze zaliczek na podatek również w miesiącach, w których jest wypłacana 13. i 14. emerytura. To oznacza, że w trakcie roku otrzymają pełną kwotę świadczeń i nie będą musieli czekać na zwrot podatku.
– Seniorzy, którzy zdecydowali się na złożenie EPD-21, po zakończeniu roku co do zasady otrzymają PIT-40A, a więc zostaną rozliczeni przez ZUS – wyjaśnia Piotr Juszczyk. Dodaje, że otrzymanie takiej informacji nie zamyka możliwości samodzielnego rozliczenia. Gdyby emeryt chciał skorzystać z dodatkowych ulg, to może złożyć PIT-37 z załącznikiem i je wykazać. Chodzi o sytuację, gdy np. babcia przysposobi wnuka i ma prawo skorzystać z ulgi na dziecko. Chociaż taka emerytka nie płaci podatku, to może odzyskać zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. ©℗
