Usługa Twój e-PIT
Przypomnijmy, że podatnik może skorzystać z usługi Twój e-PIT (na stronie www.podatki.gov.pl lub w aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy), czyli przygotowanego dla niego przez skarbówkę rozliczenia. Pisaliśmy o tym m.in. w artykule „Twój e-PIT. Można się już rozliczyć za 2025 r.”.
1,5 proc. może być wypełniony
Tam automatycznie wpisana jest OPP, której podatnik przekazał 1,5 proc. swojego podatku w poprzednim roku (o ile organizacja nadal znajduje się w wykazie). Jeżeli wówczas został wskazany szczegółowy cel, to on również jest wpisany w przygotowanym zeznaniu. W takim przypadku podatnik nie musi sprawdzać, które OPP są uprawnione do otrzymania środków. Jeżeli dana OPP była w wykazie rok wcześniej i podatnik przekazał jej wtedy 1,5 proc. PIT, ale potem została z tego rejestru usunięta, nie pojawi się ona w rozliczeniu sporządzonym dla podatnika przez skarbówkę.
