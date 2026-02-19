Rozporządzenie wejdzie w życie jutro (20 lutego 2026 r.), czyli z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dla kogo odroczony termin składania JPK_CIT?

Zasadniczo rozporządzenie dotyczy pierwszej grupy podatników, którzy zostali zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych elektronicznie i przekazywania ich fiskusowi w formie ustrukturyzowanej. Przypomnijmy, że od 2025 r. dotyczy to:

- podatników CIT, których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczyła 50 mln euro, a także

- podatkowych grup kapitałowych.

Może też objąć podatników CIT zobowiązanych do przesyłania co miesiąc JPK_VAT, którzy obowiązek prowadzenia ksiąg elektronicznie i przesyłania ich fiskusowi mają od 1 stycznia 2026 r. Zmiana obejmie ich także, jeżeli będą mieli skrócony rok obrotowy.

Rozporządzenie dotyczy bowiem wszystkich podatników CIT, jeżeli ich rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2024 r. i zakończy przed 1 kwietnia 2026 r. Przesuwa im termin przesłania JPK_CIT z trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego do siedmiu miesięcy.

Zmiany terminów w ustawie

Przypomnijmy, że docelowo wydłużenie terminu złożenia JPK do siedmiu miesięcy ma być wprowadzone ustawą. Zmiana ta nie będzie dotyczyła tylko podatników CIT, ale też podatników PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe. W tym zakresie resort szykuje nowelizację ustaw o PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych. Jej projekt (nr UD350) został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. O pomyśle zmian pisaliśmy w artykule „Siedem miesięcy na przesłanie JPK_Księgi do urzędu skarbowego” (DGP nr 245/2025).