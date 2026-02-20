Dla zamieszkałego w naszym kraju Białorusina oznacza to konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn. Nie tylko bowiem przekazania mu pieniędzy nie potwierdził polski notariusz, ale też otrzymał je w gotówce, a nie na swoje konto bankowe, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Podatnik był innego zdania, gdy występował o wydanie interpretacji. Wskazywał, że gdy czasowo przebywał na Białorusi, zamieszkała tam matka darowała mu określoną kwotę w dolarach amerykańskich. Transakcja została potwierdzona w formie aktu notarialnego, który został następnie przetłumaczony na język polski. Już po otrzymaniu darowizny, obdarowany wymienił część środków na euro oraz polskie złotówki. Pieniądze wwiózł do Polski, deklarując je celnikom. We wniosku o interpretację uważał, że to wystarczy, aby nie musiał płacić podatku od spadków i darowizn. Zwrócił uwagę, że pieniądze otrzymał od matki czyli osoby znajdującej się w tzw. zerowej grupie podatkowej. To oznacza co do zasady, iż powinien zgłosić darowiznę w ciągu sześciu miesięcy naczelnikowi urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy darowizna zostanie przekazana w formie aktu notarialnego, co wynika z art.4a ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn – przypomniał podatnik.

Notariusz tylko w Polsce

Nie zgodził się z tym dyrektor KIS, który uznał że warunki do zwolnienia darowizny z podatku nie zostały spełnione. Przyznał wprawdzie, że zgodnie z art. 17a ust. 2 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnicy nie muszą składać zeznań podatkowych, jeśli darowizna jest udokumentowana przez notariusza. Chodzi jednak, jak dodał, wyłącznie o polskiego notariusza, który spełnił warunki określone w przepisach prawa o notariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1001 ze zm.). To oznacza, iż białoruski notariusz który dokumentował tamtejszą darowiznę nie jest płatnikiem polskiej daniny i obdarowany co do zasady musi składać zeznanie podatkowe w naszym kraju. Mógłby wprawdzie skorzystać ze zwolnienia przewidzianego dla darowizn od najbliższej rodziny, ale wymaga to jej udokumentowania dowodem przekazania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez SKOK lub przekazem pocztowym. W tym przypadku tak nie było, a więc Białorusin musi złożyć zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, musi wykazać w nim darowiznę i zapłacić należny podatek – podsumował dyrektor KIS.