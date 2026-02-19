Ulga dla młodych to zwolnienie z PIT dla podatników, którzy nie ukończyli 26 lat. Bez podatku są przychody do wysokości 85 528 zł rocznie (w grę wchodzi też kwota wolna od podatku 30 tys. zł).

Obecnie dotyczy ona przychodów ze:

- stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,

- umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT,

- z odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Bez PIT są też zasiłki macierzyńskie wypłacane młodym. Zwolnienie dotyczące tych przychodów (do ustawowego limitu) można zastosować niezależnie od liczby umów i liczby płatników.

Czy bez PIT jest zlecenie na kwotę 200 zł?

Wątpliwości dotyczą zlecenia wykonywanego przez młodych otrzymujących wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto, które jest opodatkowane zryczałtowanym podatkiem na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT. W takiej sytuacji PIT w wysokości 12 proc. pobierany jest od przychodu bez potrącania kosztów uzyskania przychodu. Czytelnicy pytają więc, czy osoba, która nie ukończyła 26 lat, może w tym przypadku skorzystać z preferencji i nie płacić PIT od tej kwoty?

Niestety, nie można tu zastosować zwolnienia z PIT. - Ulga dla młodych nie ma zastosowania do przychodów opodatkowanych podatkiem zryczałtowanym – wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl).