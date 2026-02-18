Przypomnijmy, że ulga dla młodych to zwolnienie z PIT dla podatników, którzy nie ukończyli 26 lat. Bez podatku są przychody do wysokości 85 528 zł rocznie (w grę wchodzi też kwota wolna od podatku 30 tys. zł).

Pierwotnie zwolnienie dotyczyło wyłącznie przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy i umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT. Od 2021 r. ulga dotyczy także przychodów z odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego, a od 2022 r. – również zasiłków macierzyńskich.

Przychody młodej mamy

Spytała o nią czytelniczka DGP, która w 2025 r. nie ukończyła 26 lat. Była zatrudniona na umowę o pracę, ale ze względu na złe samopoczucie w czasie ciąży była od maja do końca lipca 2025 r. na zwolnieniu chorobowym. Następnie po porodzie do końca 2025 r. otrzymywała zasiłek macierzyński.

Spytała, czy wszystkie dochody są objęte ulgą dla młodych. Odpowiedź brzmi: nie, preferencją są objęte: wynagrodzenie z umowy o pracę, wypłacane przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe (traktowane jako przychód ze stosunku pracy) i zasiłek macierzyński. Natomiast ulga nie dotyczy zasiłku chorobowego z ZUS.

Zasiłek chorobowy

Przypomnijmy, że pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni przebywania na zwolnieniu (osoby po 50. roku życia – 14 dni). Natomiast od 34. dnia chory otrzymuje zasiłek chorobowy z ZUS. Zasiłek ten, jako przychód z innych źródeł, nie jest objęty ulgą dla młodych – wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.podatki.gov.pl).

Czy można uniknąć PIT?

Nie oznacza to, że kobieta będzie musiała zapłacić PIT, ponieważ przy opodatkowaniu według skali PIT (a tylko ta forma opodatkowania jest przewidziana w uldze dla młodych), w grę wchodzi jeszcze kwota wolna od podatku – 30 tys. zł w skali roku.

- Jeżeli dochody czytelniczki z pracy za okres od stycznia do kwietnia, późniejsze wynagrodzenie chorobowe (za 33 dni) oraz zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka nie przekroczyły w sumie 85 528 zł, to są w całości zwolnione z opodatkowania dzięki uldze dla młodych. To oznacza, że nie bierzemy ich pod uwagę przy kalkulacji podatku – potwierdza Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton.

Dlatego – jak wyjaśnia – w odniesieniu do otrzymywanego z ZUS zasiłku chorobowego czytelniczka może zastosować kwotę wolną od podatku. W efekcie, jeżeli zasiłek chorobowy w 2025 r. nie przekroczył 30 tys. zł, a czytelniczka nie miała żadnych innych dochodów podlegających opodatkowaniu, to za 2025 r. w ogóle nie zapłaci PIT.