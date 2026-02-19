Przyjęty przez Radę Ministrów projekt

Przypomnijmy, że 2 lutego 2026 r. rząd przyjął rewolucyjne zmiany w ordynacji podatkowej. Chodzi o projekt nr UD196. Zakładał on takie zmiany, że sąd powszechny będzie mógł ukarać podatnika za przestępstwo skarbowe, nawet gdy upłynął pięcioletni termin przedawnienia, a więc fiskus nie może już ściągnąć podatku. To dość kontrowersyjna zmiana. Ta jednak została zaproponowana ze względu na inną propozycję, która polega na usunięciu przesłanki zawieszenia biegu przedawnienia poprzez wszczęcie sprawy karnej skarbowej w KKS (uchylenie art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej). Przez wiele lat organy były bowiem oskarżane o instrumentalne wykorzystywanie tego przepisu, jedynie po to, aby wstrzymać bieg terminu przedawnienia podatku.

Projekt zawiera też inne zmiany:

- zniesienie wymogu składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty, gdy wynika ona ze skorygowanej deklaracji;

- podwyższenie z 1 tys. zł do 5 tys. zł kwoty podatku możliwej do zapłacenia przez inny podmiot niż podatnik;

- wprowadzenie możliwości umorzenia podatku przed terminem jego płatności.

Nowy projekt ordynacji podatkowej

Zdziwienie wzbudziło więc to, że tydzień później w wykazie prac rządowych pojawiła się informacja o innym projekcie, który powielał niektóre rozwiązania. Następnie na stronie RCL opublikowany został sam projekt nowelizacji ordynacji podatkowej oraz kodeksu karnego skarbowego (nr UD367). Zawiera on te same zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych i przedawnienia karalności przestępstw skarbowych, co druk nr UD196.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że te zmiany zostały wyodrębnione z projektu UD196 do odrębnego druku (patrz cała odpowiedź w ramce). To oznacza, że wszystkie przyjęte przez rząd zmiany będą procedowane w Sejmie, ale w dwóch odrębnych projektach.