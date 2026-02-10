Co do zasady usługi parkingowe będą musiały być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od 1 kwietnia 2026 r. Wyjątek dotyczy świadczenia usług przy użyciu biletomatów, czyli urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie, banknotach lub innej formie (bezgotówkowej). Trzeba będzie je ewidencjonować w kasie fiskalnej dopiero od 1 kwietnia 2027 r.

Teraz Ministerstwo Finansów doda jeszcze inne wyjątki, m.in. na prośbę spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

Wyłączenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Chodzi o wyłączenie, o którym mowa w załączniku 38 do rozporządzenia z 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1902). Dziś przewiduje ono zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej usług parkingowych (bez względu na wysokość obrotu), jeżeli podatnik wykonuje te usługi na rzecz swoich pracowników.

Planowana nowelizacja rozporządzenia zakłada, że w kasach fiskalnych nie trzeba będzie ewidencjonować również usług parkingowych świadczonych przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz:

członków spółdzielni lub

innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub

osób, które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.

W kasach nie będą też rejestrowane usługi parkingowe wykonywane przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali.

Niektóre automaty

Ponadto z ewidencjonowania w kasie fiskalnej ma być wyłączona sprzedaż towarów przy użyciu niektórych automatów (nowa poz. 59 w załączniku do rozporządzenia). Chodzi o urządzenia obsługiwane przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, ale nie mają zasilania elektrycznego. W takich przypadkach towar jest wydawany mechanicznie. Przykładem jest automat vendingowy sprzedający piłki kauczukowe.

Zgodnie z przepisami, które miały wejść w życie od 1 kwietnia 2027 r., sprzedaż przy użyciu takich automatów miała być wyłączona z obowiązku ewidencjonowania w kasach tylko przy sprzedaży detalicznej nieprzekraczającej 20 tys. zł rocznie. Okazało się jednak, że nie ma technicznej możliwości zainstalowania kas w takich urządzeniach, bo nie są one podłączone do prądu. Sprzedaż przy ich użyciu zostanie więc całkowicie wyłączona z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej.

Zmiany wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia rozporządzenia zmieniającego w Dzienniku Ustaw.