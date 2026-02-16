Sprawa dotyczyła miasta, które w ramach realizacji zadań własnych prowadzi biuro rzeczy znalezionych. Biuro przyjmuje, przechowuje oraz – w określonych przypadkach – sprzedaje znalezione przedmioty. Miasto uważało, że ich sprzedaż jest bez VAT. Argumentowało, że czynności wykonywane przez biuro rzeczy znalezionych stanowią realizację zadań własnych, a nie działalność gospodarczą. Podkreśliło, że rzeczy przechodzą na jego własność z mocy prawa, niezależnie od jego woli.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że sprzedaż rzeczy znalezionych jest odpłatną dostawą towarów opodatkowaną VAT, ponieważ aktywność miasta w tym zakresie nie różni się od działań innych podmiotów sprzedających towary. Wskazał, że jest to sprzedaż na podstawie umów cywilnoprawnych, a więc nieobjęta wyłączeniem przewidzianym w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.

Miasto nabywa rzeczy z mocy prawa. Czy wobec tego sprzedaż podlega VAT?

Miasto wygrało w sądzie I instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 244/22) orzekł, że sprzedaż rzeczy znalezionych nie ma cech profesjonalnej, zorganizowanej i zarobkowej działalności handlowej. Podkreślił, że miasto nabywa te przedmioty w sposób niezamierzony. W związku z tym sprzedając je, nie działa jako podatnik VAT, ponieważ nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. W tym zakresie miasto wykonuje jedynie uprawnienia właścicielskie w ramach realizacji ustawowych obowiązków jednostki samorządu terytorialnego – stwierdził WSA.

Sprzedaż rzeczy znalezionych jest opodatkowana VAT

NSA uchylił ten wyrok. – Nie ma znaczenia, w jaki sposób miasto weszło w posiadanie tych rzeczy. Zasadnicze znaczenie ma to, że przy ich sprzedaży miasto nie działa jako organ władzy publicznej, lecz jak każdy inny podmiot – wyjaśniła sędzia Danuta Oleś. Dlatego – jak orzekł sąd kasacyjny – sprzedaż rzeczy znalezionych jest opodatkowana VAT.

Wyrok NSA z 11 lutego 2026 r., sygn. akt I FSK 670/23