Sprawa dotyczyła miasta, które realizowało projekt modernizacji komunikacji miejskiej. Obejmował on m.in. zakup niskoemisyjnych autobusów, doposażenie stacji obsługi pojazdów w zajezdni oraz budowę budynku technicznego. Miasto planowało również inwestycję w prawie 15 km ścieżek rowerowych dochodzących do węzłów przesiadkowych komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (stojaki na rowery, oznaczenie ścieżek).

Miasto chciało uzyskać potwierdzenie, że może odliczyć - przynajmniej w części - podatek naliczony przy wydatkach na ścieżki rowerowe i towarzyszącą im infrastrukturę. Argumentowało, że wydatki na budowę ścieżek pozostają w związku z jego działalnością gospodarczą, ponieważ infrastruktura ta pośrednio służy odpłatnemu świadczeniu usług transportu zbiorowego oraz usług wypożyczania rowerów.

Wskazało, że już wcześniej otrzymało interpretację indywidualną, w której dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawo do odliczenia w całości VAT naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na nabycie autobusów, doposażenie stacji oraz budowę budynku technicznego.

Zadania własne czy opodatkowane? Co z odliczeniem VAT?

Dyrektor KIS stwierdził jednak, że w zakresie budowy ścieżek rowerowych miasto nie może odliczać VAT nawet w części, bo działa wyłącznie jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne. Nie występuje więc w roli podatnika VAT.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 449/22) uchylił tę interpretację. Uznał, że realizowanie inwestycji w ramach zadań własnych nie wyklucza działania miasta w charakterze podatnika VAT, jeżeli inwestycja ta pozostaje w związku z działalnością gospodarczą. Mimo więc że budowa dróg rowerowych nie służy bezpośrednio czynnościom opodatkowanym, to pozostaje w ścisłej korelacji z odpłatnym transportem zbiorowym i systemem roweru publicznego, a więc z działalnością opodatkowaną VAT.

W związku z tym miasto nie może zostać całkowicie pozbawione prawa do odliczenia podatku naliczonego - uznał WSA. Orzekł, że budując ścieżki rowerowe miasto powinno rozliczane VAT według prewspółczynnika, czyli zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT oraz rozporządzeniem ministra finansów z 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 999).

Miasto nie może odliczyć VAT od budowy ścieżek rowerowych

NSA nie podzielił tej argumentacji. Orzekł, że związek wydatków na budowę dróg rowerowych z czynnościami opodatkowanymi jest zbyt odległy, by uznać, że miastu przysługuje prawo do odliczenia VAT w tym zakresie.

- To, że drogi rowerowe prowadzą do punktów przesiadkowych, gdzie rowerzysta może przesiąść się do autobusu, co wygeneruje sprzedaż biletów (opodatkowaną VAT), jest niewystarczające – wyjaśniła sędzia Elżbieta Olechniewicz.

Dodała, że drogi rowerowe są publicznie dostępne i korzystanie z nich nie jest odpłatne, w związku z czym NSA zaaprobował stanowisko organu podatkowego.

Wyrok NSA z 21 stycznia 2026 r., sygn. akt I FSK 114/23