- Jeśli komornik płaci akcyzę, to dlaczego miasto, które działa jako organ egzekucyjny, miałoby jej nie płacić? – spytał retorycznie sędzia Artur Mudrecki, uzasadniając wyrok.

Chodziło o sprzedaż samochodu osobowego, usuniętego z drogi decyzją policji, a następnie objętego prawomocnym orzeczeniem o przepadku na rzecz miasta. Pojazd był wyrejestrowany w Niemczech i nie został ponownie zarejestrowany w żadnym państwie Unii Europejskiej. Nie zapłacono od niego akcyzy. Sąd rejonowy zobowiązał miasto do zbycia tego auta w trybie egzekucji administracyjnej.

Prezydent miasta płatnikiem akcyzy?

Prezydent miasta był zdania, że sprzedając samochód, nie działa jako organ egzekucyjny w myśl art. 1a pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Argumentował, że stosuje przepisy tej ustawy tylko odpowiednio, a sprzedaż nie służy doprowadzeniu do wykonania obowiązków przez zobowiązanego, bo nie ma osoby zobowiązanej w myśl art. 1a pkt 20 tej ustawy. To oznacza – stwierdził – że nie jest płatnikiem akcyzy od sprzedaży samochodu, bo nie ma tu zastosowania art. 103 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Prezydent miasta działa jako organ egzekucyjny

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że skoro zbycie pojazdu odbywa się zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, to prezydent miasta działa jako organ egzekucyjny, nawet jeśli zakres jego kompetencji jest ograniczony. Wobec tego prezydent miasta jest płatnikiem akcyzy na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Miasto zapłaci akcyzę od sprzedaży samochodu

Tak samo orzekły sądy. To, że miasto prowadzi egzekucję w ograniczonym zakresie, nie pozbawia go statusu organu egzekucyjnego – stwierdził WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 1440/21). Orzekł więc, że skoro miasto działa jako organ egzekucyjny, to jest płatnikiem akcyzy od sprzedaży samochodu osobowego dokonywanej w trybie egzekucji.

Również NSA nie miał wątpliwości, że sprzedaż przejętego, niezarejestrowanego wcześniej, pojazdu wymaga od miasta zapłaty akcyzy.

Wyrok NSA z 21 stycznia 2026 r., sygn. akt I FSK 286/23