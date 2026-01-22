Czy PIT można złożyć wcześniej?

Nie oznacza to jednak, że rozliczenia nie można złożyć wcześniej na własną rękę, np. poprzez stronę e-Deklaracje, czy nawet papierowo. Należy jednak pamiętać, że PIT przesłany skarbówce przed 15 lutego uważa się za złożony 15 lutego. Tak wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, który brzmi: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie (…) w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym”.

A to może wpływać np. na datę, od której jest liczony termin zwrotu podatku. Przypomnijmy, że skarbówka ma na zwrot 45 dni w przypadku zeznania złożonego elektronicznie i trzy miesiące w przypadku PIT składanych papierowo.

Usługa Twój e-PIT

Od lat Ministerstwo Finansów zachęca jednak do korzystania z usługi Twój e-PIT. Jest ona skierowana zarówno do osób nieprowadzących działalności, jak i tych, którzy mają swój biznes.

Usługa jest dostępna m.in. na stronie podatki.gov.pl. Można się do niej zalogować:

- przez login.gov.pl (profil zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel) lub

- danymi podatkowymi.

Do rozliczenia można też dotrzeć w aplikacji mobilnej e-US. Dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

PIT dla przedsiębiorcy

Przypomnijmy, że trzeci rok z rzędu KAS udostępni częściowo wypełnione zeznania przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, rozliczającym się:

- według skali podatkowej (muszą złożyć zeznanie PIT-36),

- według liniowej stawki 19 proc. (PIT-36L),

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Należy pamiętać, że KAS wypełniła tylko niektóre rubryki, głównie te z danymi rejestracyjnymi podatnika, wpłaconymi przez niego w trakcie roku zaliczkami na PIT lub kwotami wpłaconego ryczałtu, a także z wpłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Automatyczna akceptacja PIT?

Należy pamiętać, że przedsiębiorcy muszą swoje zeznania nie tylko uzupełnić, lecz także zaakceptować i wysłać. W ich przypadku nie zadziała zasada automatycznego akceptowania zeznań (wypełnionych przez KAS) wraz z upływem ustawowego terminu na ich złożenie. Tak jest tylko w przypadku wypełnionych przez skarbówkę zeznań PIT-37 i PIT-38. Jeżeli podatnik nic nie zrobi z takim zeznaniem przygotowanym przez KAS (ani też nie złoży PIT samodzielnie), to zostanie ono automatycznie zatwierdzone wraz z upływem terminu na jego złożenie, czyli 30 kwietnia 2026 r. (w przypadku PIT za 2025 r.).

PIT dla obywateli

Chociaż ci, którzy nie prowadzą biznesu, nie muszą nic robić, aby złożyć PIT za 2025 r., to warto sprawdzić zeznanie wypełnione przez skarbówkę, np. z przesyłanymi przez płatników informacjami, np. PIT-11. Przypomnijmy, że informacje za 2025 r. do urzędów skarbowych muszą trafić do 31 stycznia br., a do podatników do końca lutego 2026 r. Oczywiście informacje te są dostępne na koncie podatnika w e-Urzędzie Skarbowym. Stąd też plany zmian, że od 2027 r. płatnicy i inne podmioty zobowiązane do sporządzania imiennych informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R i IFT-2R nie będą już musieli przekazywać tych formularzy podatnikom. Pisaliśmy o tym tutaj.

Ulgi w PIT

Warto też zweryfikować ulgi uwzględnione w gotowym PIT, np. dla pracujących seniorów czy na dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że w wypełnionych zeznaniach skarbówka nie uwzględniła wszystkich preferencji. Należy samodzielnie wpisać te, które podatnikowi przysługują (np. ulgę rehabilitacyjną lub termomodernizacyjną). Dotyczy to zarówno tych, co nie prowadzą działalności, jak i tych, co mają swój biznes.