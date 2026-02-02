Chodziło o podatnika, który dostał od banku informację PIT-11. Bank wykazał w niej - jako przychód z innych źródeł - przedawnione zobowiązanie z tytułu pożyczki. Uznał, że skoro dług uległ przedawnieniu, to jego kwota stanowi przychód, który podatnik powinien wykazać w zeznaniu rocznym.

Podatnik się z tym nie zgadzał. Uważał, że przedawnienie nie prowadzi ani do umorzenia zobowiązania, ani do jego wygaśnięcia. Prawo cywilne nadal traktuje pożyczkobiorcę jako dłużnika, z tą tylko różnicą, że gdyby wierzyciel domagał się zapłaty, dłużnik nie ma obowiązku zapłaty pod groźbą przymusu.