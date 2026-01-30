Testy KSeF 2.0 potwierdziły bezpieczeństwo i odporność na obciążenia

„Zakończono wszystkie prace związane z przygotowaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF 2.0) do uruchomienia w dniu 1 lutego 2026 r. Przeprowadzone testy potwierdziły założone wymagania funkcjonalne oraz techniczne, odporność na obciążenia oraz spełnienie wymogów bezpieczeństwa” - przekazało w komunikacie MF.

Resort podkreślił, że system został wdrożony zgodnie z przyjętym harmonogramem i jest gotowy do rozpoczęcia bieżącej obsługi użytkowników, którzy mogą skorzystać ze specjalnej infolinii dostępnej całą dobę pod numerami telefonu: 22 330 03 30 i 801 055 055. Pytania dotyczące KSeF można zadać również w Urzędach Skarbowych.

„Wszystkie podmioty realizujące prace integracyjne oraz korzystające ze środowisk KSeF 2.0, mogą korzystać z dedykowanej pomocy technicznej. Kontakt z zespołem technicznym API KSeF 2.0 jest możliwy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF pod adresem: https://ksef.podatki.gov.pl/formularz/” - poinformowało ministerstwo.

Etapy wdrażania KSeF – od dużych firm do najmniejszych przedsiębiorstw

Resort zaapelował również o sprawdzanie i weryfikowanie wszystkich informacji na oficjalnych kontach MF, KAS oraz na stronie internetowej https://ksef.podatki.gov.pl/, co pozwali użytkownikom uniknąć ewentualnych dezinformacji.

Krajowy System e-Faktur będzie służył do wystawiania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur w obrocie między przedsiębiorstwami. W pierwszym etapie system obejmie firmy, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. W drugim etapie – który rozpocznie się od 1 kwietnia br. – system obejmie pozostałe firmy z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają zostać objęte systemem od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. (PAP)

