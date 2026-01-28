Od tego czasu pojawiły się jednak kolejne nieprawdziwe informacje, na które MF był zmuszony zareagować – wyjaśnił Zbigniew Stawicki, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i wiceminister finansów. Dodał, że podobne konferencje staną się nowym zwyczajem, który pozwoli na szybką reakcję MF wobec nieścisłości medialnych. Przypomnijmy, że treść wczorajszej konferencji relacjonowaliśmy w artykule „Ministerstwo Finansów: KSeF ruszy zgodnie z planem i będzie bezpieczny”.

Zbigniew Stawicki jako pierwszą z takich dezinformacji wymienił sugestię, że Krajowa Administracja Skarbowa dopiero pracuje nad jednolitą polityką bezpieczeństwa w zakresie KSeF. Zapewnił, że pracowników i funkcjonariuszy KAS obowiązuje już podobna polityka i wbrew doniesieniom części mediów nie staną się oni „najsłabszym ogniwem” KSeF. Wiceszef KAS podobnie jak wczoraj podkreślił, że dane z faktur ustrukturyzowanych, które trafią do Krajowego Systemu e-Faktur, objęte są tajemnicą skarbową, a za jej naruszenie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności w myśl art. 306 ordynacji podatkowej. Sam dostęp do faktur zgromadzonych w KSeF nie będzie też prosty dla urzędnika, a więc nie ma mowy o niebezpieczeństwie masowej inwigilacji przedsiębiorców. Każdy dostęp do danych z faktur ustrukturyzowanych będzie bowiem musiał być związany z prowadzoną sprawą i będzie wymagał akceptacji przełożonego.

Trudniej o „puste faktury”

Zbigniew Stawicki odniósł się także do informacji, że wdrożenie KSeF 2.0 może skutkować ułatwieniami dla przestępców zajmujących się wystawianiem „pustych faktur”. Łatwiej o to ma być w związku z możliwością podania NIP innego podmiotu (którego pełne dane podpowiada sam system). Wiceszef KAS zapewnił jednak, że będzie wręcz przeciwnie, a więc przestępcom będzie trudniej. Oszusta podatkowego, który wystawi „pustą fakturę”, będzie bowiem można szybciej niż obecnie zidentyfikować z uwagi na pozostawiany przez niego ślad cyfrowy. Od 1 lutego 2026 r. w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 ma też pojawić się przycisk umożliwiający zgłoszenie oszukańczej faktury odpowiednim organom. Nie można w związku z tym sugerować, iż przestępczy proceder może przybrać na sile – wynika ze słów Zbigniewa Stawickiego.

KSeF nie przeżywa awarii

Kolejną dezinformację prostował Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów. Chodzi o pojawiające się w części mediów doniesienia o awarii informatycznej, której uległ KSeF. Zdaniem dyrektora CIRF najprawdopodobniej ich podłożem może być wyłączenie Modułu Certyfikatów i Uprawnień KSeF 1.0, do którego doszło 26 stycznia br. Roman Łożyński przypomniał w związku z tym, że zapowiedzi o planach wyłączenia MCU w ostatnich dniach przed uruchomieniem KSeF 2.0 pojawiały się na stronach MF jeszcze w sierpniu 2025 r. Nie powinno więc budzić to tak dużego zaskoczenia. Przede wszystkim jednak, jak przypomniał dyrektor CIRF, MCU był elementem nieaktualnego już środowiska informatycznego KSeF 1.0. Obowiązkowy system KSeF 2.0, który ruszy 1 lutego 2026 r. jest innym rozwiązaniem informatycznym, które jest w pełni gotowe na wystawianie i odbieranie w nim faktur ustrukturyzowanych – podkreślił dyrektor Łożyński. Zwrócił też uwagę, że od 28 sierpnia (a więc dziś) od godziny 8:00 dostępne jest już API docelowego KSeF 2.0. Wyłączenie MCU nie oznacza więc awarii KSeF, który w pełnej skali ruszy dopiero 1 lutego 2026 r. o godzinie 0:00 - podsumował.