Nowelizacja ustawy przewiduje, że rolnik będzie mógł samodzielnie wygenerować z komputerowej bazy danych ARiMR dokument, niezbędny przy składaniu wniosku o zwrot akcyzy w paliwie. Obecnie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego rolnik dołącza dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, po wcześniejszym złożeniu wniosku o ten dokument.

Rolnik, który nie chce lub nie może samodzielnie pobrać dokumentu z systemu, będzie mógł nadal składać wniosek do biura powiatowego ARiMR, które wyda dokument tak, jak dotychczas.

Nowe rozwiązania dotyczą rolników, którzy: posiadają co najmniej 1 hektar użytków rolnych, ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego m.in. przy hodowli świń, bydła, kóz, owiec lub koni. (PAP)