Na czym polega ulga rehabilitacyjna?

Ulgę rehabilitacyjną może zastosować zarówno niepełnosprawny, jak i podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje taka osoba (np. dziecko, rodzic), o ile dochody niepełnosprawnego w roku podatkowym nie przekroczyły dwunastokrotności renty socjalnej (w 2025 r. był to 22 546,92 zł). Niepełnosprawność musi być jednak odpowiednio udokumentowana, zgodnie z art. 26 ust. 7d ustawy o PIT, np. orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ulga w PIT. Zakup protezy

Ten warunek spełnia mężczyzna, który wystąpił o interpretację. Wyjaśnił, że przeszedł ciężką operację kardiochirurgiczną ratującą życie. Aby jednak, aby do niej doszło, musiał uporządkować sprawy uzębienia. Mimo leczenia kanałowego zmuszony został do usunięcia większości zębów. To spowodowało trudności w jedzeniu. Dlatego też zdecydował się na protezę. Było to dla mężczyzny jedyną szansą na normalne funkcjonowanie i spożywanie pokarmów. Chciał się upewnić, że będzie mógł odliczyć w PIT wydatki na zakup protez zębowych jako niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Czy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Zwrócił uwagę na art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT. Ujęte zostały w nim wydatki na zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1038). Załącznik do tego rozporządzenia zawiera wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, ale nie zawiera on protez zębów.

Według organu protezy nie można też zaliczyć do wydatków, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Chodzi tu o zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

- Określenie „indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia niezbędne w rehabilitacji” oznacza, że ustawodawca zalicza do nich wyłącznie urządzenia, narzędzia i sprzęt o indywidualnym charakterze, niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej i ułatwiające tej osobie wykonywanie czynności życiowych – podkreślił dyrektor KIS.

Tymczasem, jak dodał, niszczenie i utrata uzębienia jest procesem naturalnym, postępującym wraz z wiekiem i nie ma związku z niepełnosprawnością mężczyzny.

Wydatki na zakup protez zębowych nie mieszczą się również w żadnej innej kategorii wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, uprawniających do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej – wyjaśnił organ. Dlatego podatnik nie może ich rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Aparaty słuchowe

Co innego w przypadku aparatów słuchowych. Dyrektor KIS potwierdza, że wydatki w tym zakresie można rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 2a ustawy o PIT. W załączniku do wspomnianego rozporządzenia ministra zdrowia, w Grupie P wskazano wyroby wspomagające słyszenie na zamówienie lub produkowane seryjnie o kodzie:

- P.01.01 aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu,

- P.02.01 aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe,

- P.03.01 wkładka uszna.

Możliwość rozliczenia aparatów słuchowych potwierdził to organ np. w interpretacjach indywidualnych z 8 maja 2025 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.198.2025.2.MD), z 7 maja 2025 r. (0115-KDIT2.4011.152.2025.2.MM).

Okulary korekcyjne

Na tej samej zasadzie mogą też być rozliczone koszty zakupu okularów korekcyjnych. W rozporządzeniu ministra zdrowia w Grupie O wskazane zostały bowiem też wyroby optyczne wykonywane na zamówienie lub produkowane seryjnie, pod kodem O.01.01 umieszczono: Soczewkę okularową korekcyjną do bliży, zaś pod kodem O.01.02 Soczewkę okularową korekcyjną do dali. Możliwość rozliczenia okularów korekcyjnych potwierdził dyrektor KIS np. w interpretacji z 7 lutego 2025 r. (0115-KDIT2.4011.561.2024.2.MM).