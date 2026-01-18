Chodzi o limit, który dotyczy: osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw otrzymanych w spadku. Od 2025 r. wynosi on 2,5 mln euro. Bierze się pod uwagę tylko przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za poprzedni rok obrotowy. Nie uwzględnia się już przychodów z operacji finansowych.

W 2026 r. wskazane osoby i spółki nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody w 2025 r. nie przekroczyły 10 646 500 zł.

Spytała o to kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą (usługi transportowe i produkcja energii odnawialnym źródłem) opodatkowaną na zasadach ogólnych, a jednocześnie ma przychody z działów specjalnych produkcji rolnej (opodatkowane według norm szacunkowych).

Spodziewała się, że do końca 2025 r. nie przekroczy 2,5 mln euro ani w odniesieniu do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, ani w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej. Gdyby jednak je zsumowała, przekroczyłaby limit. Dlatego wolała się upewnić, że przychody te należy liczyć oddzielnie i w związku z tym w 2026 r. nie będzie musiała zakładać ksiąg rachunkowych.

Spytała też, czy jeżeli przychody z działów specjalnych przekroczą w danym roku limit 2,5 mln euro, to księgi rachunkowe będzie musiała prowadzić tylko dla nich, czy także dla działalności gospodarczej.

Przychodów się nie sumuje

Dyrektor KIS potwierdził, że aby ustalić obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, nie należy sumować przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązki w zakresie ich ewidencjonowania zostały określone odrębnie – wyjaśnił.

Zwrócił uwagę na art. 15 ustawy o PIT, który odnosi się tylko do przychodów z działów specjalnych. Zatem wskazany w ust. 2 tego artykułu obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych należy odnieść wyłącznie do tych przychodów - wyjaśnił.

Potwierdził więc, że kobieta może ustalać dochód z działów specjalnych przy zastosowaniu norm szacunkowych, jeżeli nie przekroczyła limitu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (tj. 2,5 mln euro).

Co w kolejnych latach

Jeżeli podatniczka przekroczy ten limit w 2026 r. lub kolejnym, to od następnego roku będzie musiała założyć księgi rachunkowe, w których będzie ewidencjonować dochody z działów specjalnych. Od dochodów z tego tytułu będzie płacić podatek według zasad określonych w art. 14 ustawy o PIT, czyli właściwych dla działalności gospodarczej.

I księgi i PKPiR

- Jednak przekroczenie limitu przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej nie wpływa na limit przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej – dodał dyrektor KIS. To oznacza, że nawet jeśli podatniczka będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe dla działów specjalnych, niekoniecznie będzie musiała zaprowadzić je dla działalności gospodarczej. Może się więc zdarzyć, że przychody z działów specjalnych będzie ewidencjonować w księgach rachunkowych, a przychody z działalności gospodarczej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 stycznia 2026 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.869.2025.2.MAP