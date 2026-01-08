Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił rodzic 4-letniego dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności ważne do końca marca 2026 r. Dziecko uczęszcza na zajęcia wspomagania rozwoju prowadzone w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Od września 2024 r. uczęszcza też do specjalistycznego przedszkola dla dzieci z autyzmem, gdzie prowadzone są kompleksowe zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne (m.in. terapia integracji sensorycznej, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna).

Rodzic poniósł w związku z tym w latach 2024 – 2025 cały katalog wydatków, które chciał odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Chodziło m.in. o wydatki na specjalistyczne terapie w przedszkolu, program wczesnej interwencji terapeutycznej, diagnozy specjalistyczne, wpisowe do przedszkola, zakup sprzętu wspomagającego terapię integracji sensorycznej (np. hamak terapeutyczny, ścieżkę, kokon i matę sensoryczne), pomoc logopedyczne i językowe, zestawy do ćwiczeń artykulacyjnych (gwizdki logopedyczne, dmuchawki), książki wspierające rozwój mowy i słownictwa, gry planszowe, pomoce plastyczne i kreatywne (np. farbki, kredki, instrumenty muzyczne do muzykoterapii).

Odliczyć chciał wszystko. We wniosku o interpretację podatnik uważał, że wszystkie te wydatki mogą być odliczone od dochodu w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą prawną w jego przekonaniu byłby art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT, który dotyczy wydatków ponoszonych na „pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym”.

Na co nie zgodził się dyrektor KIS i dlaczego?

Dyrektor KIS w odpowiedzi zgodził się na odliczenie wyłącznie części wydatków. Zwrócił uwagę, że przedszkole do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko nie jest podmiotem wymienionym w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT. Podstawą prawną dla odliczenia wydatków na rehabilitację czy terapie leczniczo-rehabilitacyjne mógłby być za to inny przepis tj. art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT, który dotyczy odpłatności za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne. Wydatki z tego tytułu muszą jednak, jak przypomniał dyrektor KIS, być udokumentowane fakturą lub rachunkiem z których jednoznacznie wynika za jakie konkretne zabiegi i ile zapłacił podatnik. W tym przypadku tak nie było, bo rodzic posiadał wyłącznie fakturę na której widniała pozycja „zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjne w danym miesiącu”. Ten sam problem tj. niewłaściwe udokumentowanie, dotyczył również wpisowego do przedszkola czy wydatków na indywidualne zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne – podkreślił dyrektor KIS.

Co podlega odliczeniu?

Rodzic odliczy za to wydatki ponoszone na materiały edukacyjne i webinary dla rodziców dzieci z autyzmem. Zdaniem dyrektora KIS pozwala na to art. 26 ust. 7a pkt 4 ustawy o PIT dotyczący zakupu wydawnictw i materiałów szkoleniowych „stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności). Odliczeniu podlegają również wydatki na sprzęt do integracji sensorycznej na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT (przepis dotyczy wydatków na urządzenia i narzędzia niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności). Wyjątkiem będą wydatki ponoszone na zakup farbki, kredki i plasteliny, bo nie dotyczy ich jakikolwiek przepis ustawy o PIT odnoszący się do ulgi rehabilitacyjnej – podsumował dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 grudnia 2025 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.585.2025.2.MM)