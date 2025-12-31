W konsekwencji organ podatkowy go nie rozpatrzy – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Wyjątki są nieliczne, dotyczą m.in. informacji i deklaracji dotyczących podatków lokalnych.

Co więcej, przepisy nie zobowiązują fiskusa do informowania przedsiębiorcy ani obywatela o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia. Ministerstwo Finansów zaleciło jednak organom podatkowym, aby przekazywały informację o nieskutecznym doręczeniu i wskazywały, jakimi kanałami można będzie teraz wnieść pismo.

Jak wysłać pismo od 1 stycznia 2026 r.

Od Nowego Roku pisma można złożyć elektronicznie:

na adres do doręczeń elektronicznych (e-Doręczenia) organu podatkowego, albo

przez konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego w e-Urzędzie Skarbowym oraz na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co nadal przez ePUAP?

Wciąż przez ePUAP będzie się przesyłać:

informacje i deklaracje dotyczące podatków lokalnych (IN-1, DN-1, IR-1, DR-1, IL-1, DL-1 oraz DT-1), chociaż - jak wskazał resort w komunikacie - dostępne będą także inne sposoby doręczeń, np. przez e-Doręczenia;

pisma, gdy obowiązek lub możliwość przesyłania ich przez ePUAP lub działającą w jej ramach Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) wynika z przepisów szczególnych.

MF wyjaśnia. Kiedy na papierze?

Od 1 stycznia 2026 r. strony i ich pełnomocnicy nadal będą mogli składać podania (pisma, wnioski) do organów podatkowych w postaci papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie organu – poinformowało MF. Zastrzegło jednak, że od tej zasady są wyjątki. Wynikają one z konkretnych przepisów, które wymagają składania pism wyłącznie elektronicznie (np. art. 42g ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym pisma w sprawie wiążących informacji stawkowych składa się i doręcza wyłącznie za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym).

Profesjonalni pełnomocnicy

Przypomnijmy, że już od roku, tj. od 1 stycznia 2025 r. profesjonalni pełnomocnicy (np. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi) muszą mieć skrzynkę do e-Doręczeń i posługiwać się nią w kontaktach z urzędami. Wynika to z nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych z 21 listopada 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1861). Niezależnie od tego, do elektronicznych doręczeń służy też konto w e-Urzędzie Skarbowym i jest to kanał komunikacji preferowany przez fiskusa. Mówiły o tym przedstawicielki Ministerstwa Finansów w wywiadzie dla DGP „Elektroniczne doręczenia też za pośrednictwem e-US i PUESC” (DGP nr 68/2025).