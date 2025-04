Aneta Zachariasz: Jeżeli podatnik wyraził na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym zgodę na e-korespondencję, to zawsze będzie otrzymywał pisma od organów podatkowych Krajowej Administracji Skarbowej za jego pośrednictwem, nawet jeżeli sam skorzysta ze skrzynki do e-Doręczeń.

Od 1 kwietnia 2025 r. wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np. stowarzyszeń, fundacji) – obowiązują e-Doręczenia. To oznacza, że musieli oni założyć w tym celu specjalną skrzynkę. Czy przez nią powinni również komunikować się z fiskusem?

/> />

Aneta Zachariasz: Podatnik może wykorzystać tę skrzynkę, aby wysłać pisma do organów podatkowych. Organy mogą przekazywać podatnikowi korespondencję z jej wykorzystaniem, czyli z użyciem tzw. usługi zaufania (PURDE) lub za pomocą usługi hybrydowej (PUH). Jeżeli natomiast podatnik wyraził na swoim koncie w e-Urzędzie Skarbowym zgodę na e-korespondencję, to tam otrzyma korespondencję od organów podatkowych KAS, niezależnie od tego, w jaki sposób się z nimi skontaktuje.

Czy to oznacza, że jeżeli podatnik wyśle pismo do organów podatkowych przez swoją skrzynkę do e-Doręczeń, to może nie otrzymać na nią odpowiedzi?

A.Z.: Tak. Jeżeli podatnik wyraził zgodę na e-korespondencję, zawsze będzie otrzymywał pisma od organów podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, nawet jeżeli sam przy wysyłaniu pism skorzysta ze skrzynki do e-Doręczeń. Przypomnę natomiast, że wyrażając zgodę na komunikację poprzez e-US, podatnik zaznacza, w jaki sposób chce być powiadamiany o dostarczeniu odpowiedzi organu. Zawsze więc, gdy otrzymuje pismo za pośrednictwem e-US, jest o tym informowany: e-mailem, SMS-em lub na oba te sposoby.

A jeżeli nie wyrazi zgody na elektroniczną korespondencję za pomocą e-US?

A.Z.: W takiej sytuacji, jeżeli odbiorcą jest spółka, a więc podmiot zobowiązany do posiadania swojej skrzynki do e-Doręczeń, otrzyma korespondencję od organów podatkowych za pośrednictwem tej skrzynki. Jeżeli natomiast podatnik nie ma skrzynki do e-Doręczeń, bo jej jeszcze mieć nie musi (np. indywidualny przedsiębiorca) i nie wyraził zgody na dostarczanie korespondencji na swoje konto w e-US, to organ podatkowy skorzysta z usługi hybrydowej (PUH). Polega ona na tym, że Poczta Polska przyjmuje korespondencję elektronicznie, drukuje ją i dostarcza do odbiorcy w formie papierowej.

Czy przez e-US można załatwić wszystkie sprawy podatkowe?

A.Z.: Tak i to zarówno te obsługiwane przez urzędy skarbowe, jak i te, którymi zajmują się urzędy celno-skarbowe. W wielu przypadkach podatnicy mogą skorzystać z kreatorów, które sprawdzają zawartość merytoryczną przekazywanych pism (np. wniosków) oraz to, czy dane w nich są kompletne. Jeżeli w jakiejś sprawie podatnik nie może użyć kreatora, to wysyła korespondencję za pomocą opcji „Pismo ogólne”. Dodam, że przy wysyłaniu pism za pomocą e-US nie jest wymagany podpis kwalifikowany – w przeciwieństwie do trybu wysyłania pism z użyciem innych kanałów.

Na koncie podatnika w e-US zawsze będzie dostępna historia korespondencji, nawet sprzed wielu lat. Co innego przy skrzynce do e-Doręczeń – tu niekoniecznie tak będzie, bo skrzynka ma swoje ograniczenia co do pojemności.

Ponadto w e-US podatnik otrzymuje pisma szybciej i jeśli pojawi się jakieś zobowiązanie do uregulowania, to podatnik może od razu dokonać wpłaty na swoim koncie, co zostanie natychmiast odnotowane. Dlatego zachęcamy do korzystania z tej formy elektronicznych doręczeń. Do tej pory wysłaliśmy i otrzymaliśmy tym kanałem już 8 mln dokumentów. Zgodę na e-korespondencję za pomocą e-US wyraziło 2,5 mln podatników, w tym ponad 2,4 mln to osoby fizyczne.

Czy jednak podatnikom nie będzie się bardziej opłacać korzystanie ze skrzynki do e-Doręczeń, choćby ze względu na to, że dzięki temu uzyskają dowody doręczenia, a w e-US nie?

A.Z.: Konto w serwisie e-US umożliwia dostęp do wszystkich pism w sprawie, korespondencja jest wątkowana, a jej dostarczenie potwierdzane. Korespondencja jest dostępna bez ograniczeń czasowych i pojemnościowych, jeśli chodzi o rozmiar konta osoby fizycznej czy konta organizacji. Część pism, np. zaświadczenia, jest wydawanych automatycznie i co najważniejsze bezpłatnie. Dzięki temu w ciągu kilku sekund po złożeniu wniosku podmiot uzyskuje zaświadczenie, o które chwilę wcześniej wystąpił.

Czy ze względu na bardziej zaawansowaną technologię skrzynki do e-Doręczeń nie jest ona bezpieczniejsza niż portal e-US?

A.Z.: Konto na portalu e-Urząd Skarbowy jest w pełni bezpieczne.

A co z e-Doręczeniami w sprawach celnych? Czy tu również można korzystać z e-US?

/> />

Mariola Cieplak: Nie, w tych sprawach komunikacja przebiega poprzez konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Jest to system teleinformatyczny przeznaczony do składania i doręczania pism pomiędzy organami KAS a użytkownikami PUESC w sprawach z zakresu prawa celnego, podatku akcyzowego, VAT z tytułu importu towarów, VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej, opłaty emisyjnej i gier hazardowych. Ponadto poprzez PUESC odbywa się komunikacja w sprawach związanych ze zwrotem VAT podróżnym (TAX FREE) oraz przewozem towarów wrażliwych i obrotem paliwami opałowymi (SENT).

Na portalu PUESC nie wyraża się zgody na e-korespondencję. Czy to oznacza, że podatnicy nie mogą w tym wypadku korzystać ze skrzynki do e-Doręczeń?

M.C.: PUESC jest systemem, który pozwala na obsługę elektroniczną spraw zainicjowanych przez klientów KAS złożeniem na PUESC dokumentu elektronicznego. Taki e-dokument w sprawach z zakresu PUESC może być złożony z wykorzystaniem udostępnionych formularzy elektronicznych tylko przez użytkownika PUESC, czyli przez osobę, która posiada konto na PUESC. Przy zakładaniu takiego konta użytkownik wyraża zgodę na komunikację poprzez PUESC i doręczanie mu pism na konto na PUESC.

A jeżeli podatnik się pomyli i wyśle pismo w sprawie celnej lub akcyzowej przez skrzynkę do e-Doręczeń?

M.C.: Przepisy prawa celnego i podatkowego określają przypadki, w których złożenie pisma do organu KAS musi nastąpić poprzez konto na PUESC. Dotyczy to np. składania przez przedsiębiorców deklaracji podatkowych w sprawach podatku akcyzowego czy składania zgłoszeń celnych przy przywozie, wywozie czy tranzycie towarów. W takich przypadkach złożenie pisma w inny sposób będzie nieskuteczne.

Jeśli natomiast składanie pism poprzez PUESC nie jest obowiązkowe, a podatnik – pomimo udostępnienia mu na PUESC formularza elektronicznego do złożenia pisma w sprawie celnej czy podatkowej – złoży takie pismo poprzez skrzynkę do e-Doręczeń, to trafi ono do właściwego organu KAS i sprawa zostanie załatwiona. Składanie pism poprzez konto na PUESC z wykorzystaniem udostępnionych formularzy elektronicznych przyspiesza załatwienie sprawy, a rozstrzygnięcie trafi bezpośrednio na konto na PUESC. Na portalu publikujemy wykaz udostępnionych formularzy elektronicznych do składania pism w sprawach załatwianych poprzez PUESC oraz informacje, w jakich przypadkach korzystanie z PUESC jest obligatoryjne.

Nadal w użyciu jest też skrzynka podawcza ePUAP. Czy nadal może być ona wykorzystywana do korespondencji z organami podatkowymi?

M.C.: Tak, do 31 grudnia 2025 r. podatnicy mogą wysyłać pisma i podania do organu podatkowego w postaci elektronicznej przez e-PUAP. Natomiast doręczenie przez organ korespondencji do podatnika tą drogą jest warunkowe. Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 ustawy o doręczeniach elektronicznych do 31 grudnia 2025 r. doręczenie na konto e-PUAP jest równoważne w skutkach z doręczeniem przy wykorzystaniu skrzynki do e-Doręczeń.

Jednak warunkiem doręczenia za jego pośrednictwem pisma przez organ jest to, że podatnik nie wyraził zgody na e-korespondencję w e-US i nie posiada skrzynki do e-Doręczeń (aktywnego adresu do doręczeń elektronicznych ADE), oraz gdy korespondencja stanowi odpowiedź na podanie lub wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej na e-PUAP, albo podatnik wystąpił o doręczenie na konto w e-PUAP. ©℗