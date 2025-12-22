Wszystkie dotyczyły tego samego żołnierza, który złożył korekty zeznań PIT-37 i wystąpił o zwrot nadpłaty podatku dochodowego. Chodziło łącznie o ponad 134 tys. zł. Żołnierz uważał, że przychody, które pierwotnie wykazał jako opodatkowane, były tak naprawdę zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT. Były to bowiem – jak wyjaśnił – świadczenia z tytułu pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa na stanowisku specjalisty w NATO Defence College.

Organy podatkowe obu instancji odmówiły jednak zwrotu nadpłaty. Uznały, że podatnik nie pełnił służby w składzie jednostki wojskowej w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT, bo wykonywał zadania w instytucji edukacyjno-szkoleniowej, która nie jest formacją bojową.

Argumentem fiskusa było to, że NATO Defence College to struktura, która nie została użyta ani w celu udziału w konflikcie zbrojnym, ani dla wzmocnienia sił państwa lub sojuszników, ani też na potrzeby misji pokojowej czy działań antyterrorystycznych. A takie cele wymieniono w art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT – wskazał fiskus.

Udział w walce nie jest konieczny dla skorzystania ze zwolnienia z PIT

Sądy przyznały rację żołnierzowi. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uznał, że spełnione zostały łącznie wszystkie warunki zwolnienia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT:

podatnik musi mieć status żołnierza (lub pracownika wojska),

otrzymywane przez niego świadczenie wiąże się z wykonywaniem zadań poza granicami państwa,

zadania te wykonywane są w składzie jednostki wojskowej,

jednostka ta została użyta w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom.

Według WSA, jednostką wojskową w rozumieniu tego przepisu może być również struktura organizacyjna w ramach sił zbrojnych NATO. Ustawodawca nie wymaga bowiem, aby jednostka, w której żołnierz pełni służbę, brała bezpośrednio udział w akcji bojowej. Wystarczy działanie w celu wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych – wyjaśnił sąd I instancji (sygn. akt I SA/Wr 1152/21, I SA/Wr 421/22, I SA/Wr 604/23 i I SA/Wr 269/24)

NSA: Dochody żołnierza są zwolnione z PIT

Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Potwierdził, że jednostka wojskowa w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 83 lit. a ustawy o PIT nie musi być używana bojowo. Może być również użyta w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych.

- NATO Defence College, w której służył podatnik, realizuje cele wzmacniające bezpieczeństwo sojuszu i państw członkowskich, a tym samym spełnia kryteria jednostki wojskowej użytej w celu wzmocnienia sił państw sojuszniczych – wyjaśnił sędzia Paweł Kowalski.

Wyroki NSA z 11 grudnia 2025 r., sygn. akt II FSK 479/23, II FSK 1791/23, II FSK 501/24, II FSK 1479/24