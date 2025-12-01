Agencja była innego zdania. Podkreślała, że jest państwową osobą prawną wykonującą zadania publiczne, nie działa we własnym imieniu, lecz w imieniu Skarbu Państwa, jej aktywność w odniesieniu do sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości nie ma charakteru działalności gospodarczej. Nie powinna więc – jak twierdziła – płacić podatku według stawki przewidzianej dla nieruchomości związanych z taką działalnością.

Innego zdania byli prezydent miasta i samorządowe kolegium odwoławcze. Zwrócili uwagę na to, że Skarb Państwa powierzył AMW wykonywanie prawa własności, przez co to ona, a nie Skarb Państwa, włada nieruchomościami jak właściciel. Prowadzona przez nią działalność ma charakter zorganizowany, ciągły i racjonalny z punktu widzenia ekonomii, co spełnia ustawowe kryteria działalności gospodarczej.

Agencja prowadzi zatem działalność gospodarczą za pośrednictwem nieruchomości pozostających w jej posiadaniu, co uzasadnia zastosowanie najwyższej stawki podatku – stwierdzili prezydent i SKO.

Aktywność Agencji Mienia Wojskowego to działalność gospodarcza

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 75/24, I SA/Wr 381/24 i I SA/Wr 554/24). Podkreślił, że Agencja faktycznie włada nieruchomościami jak właściciel, co oznacza, że ma status ich posiadacza, a więc podmiotu, na którym ciąży obowiązek podatkowy. Działa jak przedsiębiorca, a nieruchomości, którymi włada, są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma więc mowy o obniżonej stawce podatku.

Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Wskazał, że choć AMW realizuje także zadania publiczne, to ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia przez nią działalności zarobkowej, a sposób jej działania spełnia przesłanki do uznania tej aktywności za działalność gospodarczą.

Wyroki NSA z 26 listopada 2025 r., sygn. akt III FSK 1277/24, III FSK 248/25 i III FSK 259/25