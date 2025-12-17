Przesunięcie terminu nie obejmie podatników PIT, którzy prowadzą inne księgi podatkowe, np. podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Zmiany mają się znaleźć w projekcie nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym. Na razie nie ma jeszcze gotowego projektu, zostały już natomiast opublikowane założenia do nowelizacji. Wynika z nich, że rząd przyjmie projekt jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r. Potem skieruje go do Sejmu.

Kto i od kiedy musi składać pliki

Przypomnijmy, że obowiązek prowadzenia elektronicznie ksiąg podatkowych i przekazywania ich fiskusowi w formie ustrukturyzowanej wynika z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.). Już w 2025 r. dotyczy on podatników CIT, których wartość przychodu z poprzedniego roku przekroczyła 50 mln euro, a także podatkowych grup kapitałowych.

Od 1 stycznia 2026 r. wymóg ten obejmie podatników zobowiązanych do przesyłania fiskusowi JPK_VAT co miesiąc. Prześlą oni skarbówce JPK_CIT lub JPK_PIT po raz pierwszy w 2027 r. – za 2026 r.

Rok później obowiązki w tym zakresie zaczną mieć wszyscy pozostali podatnicy, a plik JPK_CIT lub JPK_PIT prześlą po raz pierwszy w 2028 r. – za 2027 r.

Do kiedy przesłać JPK_Księgi?

Zgodnie z obecnymi przepisami, podatnicy CIT muszą przesyłać plik do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, a podatnicy PIT - do upływu terminu złożenia zeznania, tj. do 30 kwietnia roku następnego.

Będą zmiany terminów składania JPK

Ministerstwo Finansów chce wydłużyć te terminy do końca siódmego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe. Ale zmiana nie będzie dla wszystkich. Nie będzie dotyczyła tych podatników PIT, którzy prowadzą inne księgi podatkowe, np. podatkową księgę przychodów i rozchodów. Te księgi nie są zatwierdzane (w przeciwieństwie do sprawozdania finansowego), dlatego tu przesunięcia nie będzie.

Pełnomocnictwa do złożenia JPK

Resort chce również wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi pełnomocnictwo do podpisywania elektronicznych deklaracji, udzielone na podstawie ordynacji podatkowej, będzie miało zastosowanie odpowiednio do przesyłania JPK w podatkach dochodowych. Zorientowało się bowiem, że w obecnych przepisach brakuje ogólnego umocowania prawnego do udzielenia pełnomocnictwa do przesyłania JPK w podatkach dochodowych (PIT, CIT i zryczałtowany podatek dochodowy).

Etap legislacyjny

Założenia do nowelizacji ustaw o PIT i CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w wykazie prac Rady Ministrów (nr UD350)