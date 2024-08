Od 2025 r. pierwsza grupa podatników CIT będzie musiała prowadzić księgi rachunkowe wyłącznie w formie elektronicznej – przypomniało Ministerstwo Finansów w opublikowanym wczoraj komunikacie.

Nowy obowiązek jest konsekwencją przepisów uchwalonych jeszcze w ramach Polskiego Ładu (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.), których wejście w życie było następnie odsuwane w czasie.

Przypomnijmy, że zawarte w księgach rachunkowych informacje będą przesyłane co roku do końca marca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w strukturze jednolitego pliku kontrolnego (JPK_KR_PD), która jest często określana jako tzw. JPK_CIT.

Ten nowy obowiązek będzie wchodził w życie stopniowo. Najpierw obejmie podatników CIT, których przychody za poprzedni rok przekroczyły 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe. Pierwsze księgi rachunkowe w formacie JPK wyślą oni fiskusowi do końca marca 2026 r.

Te grupy podatników od 2025 r. będą musiały uwzględnić w strukturze logicznej ksiąg rachunkowych jedynie jeden element: znaczniki identyfikujące konta ksiąg. Dopiero od 1 stycznia 2026 r. będą musiały wskazywać numer identyfikacji kontrahenta, numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.

W kolejnych latach obowiązkiem zostaną objęte kolejne grupy podmiotów, tj. za rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczynający się po:

31 grudnia 2025 r. – inni podatnicy CIT (spółki niebędące osobami prawnymi) zobowiązani do składania JPK_VAT,

31 grudnia 2026 r. – pozostali podatnicy CIT i spółki niebędące osobami prawnymi.

Te grupy podatników będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg i ewidencji według nowych struktur logicznych odpowiednio od 1 stycznia 2026 r. i 1 stycznia 2027 r.

W ubiegłym tygodniu minister finansów podpisał rozporządzenie „w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Czeka ono na opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

Resort opublikował broszury informacyjne, które dotyczą struktur logicznych JPK_KR_PD i ewidencji środków trwałych. Dostępne są one pod adresem: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk-w-podatkach -dochodowych.

MF poinformowało też, że zaktualizuje strukturę JPK dotyczącą wystawianych faktur (JPK_FA). Nowa jej wersja JPK_FA (3) ma zostać udostępniona do konsultacji publicznych jesienią 2024 r. Zmiany mają być korzystne, związane m.in. z identyfikacją wydatków pracowniczych. MF chce też zwiększyć liczbę znaków w polu P_7 (nazwa towaru lub usługi) i wprowadzić specjalne rozwiązania m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego. ©℗