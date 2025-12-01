Pracodawca chce przekazać prezenty

Z pytaniem wystąpiła spółka, która chce przekazywać pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę różnego rodzaju prezenty z okazji np. Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, jubileuszu pracy. Będą to świadczenia rzeczowe, w szczególności: różnego rodzaju vouchery, karty podarunkowe, zegarki, sprzęt itp., bony na towary lub usługi, słodycze, książki, kwiaty.

Będą one finansowane ze środków obrotowych spółki i nie będą uzależnione od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych czy wskaźników absencji.

Spółka wyjaśniła też, że w umowie o pracę oraz w innych aktach wewnętrznych nie ma informacji o prezentach. Pracownik nie może więc dochodzić ich wydania.

Firma zapewniała, że jest to dobrowolne świadczenie ze strony pracodawcy, którego celem jest sprawienie pracownikom przyjemności i forma uhonorowania danej osoby z okazji istotnego dnia. Spółka chciała się upewnić, że prezent nie stanowi dla pracownika przychodu ze stosunku pracy, w związku z tym nie musi ona pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na PIT. Prezent będzie bowiem dla pracownika darowizną.

Darowizna dla pracownika

Dyrektor KIS to potwierdził. Powołał się przy tym m.in. na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). TK wskazał w nim, że nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód w rozumieniu ustawy. Jednocześnie Trybunał wskazał, że pracodawcy (poza wyjątkowymi sytuacjami) nie dokonują darowizn na rzecz swoich pracowników. Według TK, gdyby się zdarzyło, że pracodawca rzeczywiście chce obdarować konkretnego pracownika, np. z okazji jubileuszu zatrudnienia wręcza mu zegarek, wówczas korzyść tę należałoby potraktować jako podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1837, ze zm.).

Bez PIT

W związku z tym dyrektor KIS uznał, że przekazywanie pracownikom różnego rodzaju prezentów z okazji świąt oraz istotnych dla nich dni (np. Świąt Bożego Narodzenia, jubileuszu pracy) co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, przepisów ustawy o PIT nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W konsekwencji, w związku z wyłączeniem z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, wartość wręczonych pracownikom prezentów okolicznościowych nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy – wskazał organ. Na spółce nie ciążą natomiast w tym zakresie obowiązki płatnika.