Jeżeli wzory wspólnotowe stanowią składnik majątku prywatnego, to czynsz z ich dzierżawy jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Wcześniej podobnie, tyle że w sprawie przychodów z dzierżawy znaku towarowego, orzekły Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 796/22) i WSA w Warszawie w wyroku z 11 stycznia 2024 r. (III SA/Wa 2238/23). To drugie orzeczenie jest nieprawomocne.

Najnowszy wyrok zapadł w sprawie mężczyzny, który przez 10 lat prowadził działalność gospodarczą kwalifikowaną głównie pod symbolem PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. W pozostałym zakresie zajmował się kupnem i sprzedażą nieruchomości oraz wynajmem i zarządzaniem nimi.

We wrześniu 2023 r. mężczyzna zawiesił działalność. Nadal był natomiast właścicielem dwóch znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Nabył je w 2017 r. tytułem darowizny praw do rejestracji wzorów wspólnotowych.

Teraz zamierzał wycofać je z firmowego majątku i przesunąć do majątku prywatnego, a następnie oddać je w dzierżawę.

Co z ryczałtem?

Chciał się upewnić, że od przychodów z tego tytułu będzie płacić podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Liczył stawkę 8,5 proc. oraz 12,5 proc. od nadwyżki ponad 100 tys. zł.

Powołał się na art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 776). Zgodnie z tym przepisem osoby osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, opłacają ryczałt.

Uważał, że czynsz, który będzie uzyskiwał z dzierżawy, jest wymieniony właśnie w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, bo mowa tam o przychodach z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Prawo majątkowe

Nie zgodził się z nim dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 6 lutego 2024 r. (sygn. 0115-KDST2-2.4011.498.2023.2.BM) stwierdził, że skoro umowa dzierżawy nie zostanie zawarta w ramach działalności gospodarczej, to podatnik będzie uzyskiwał przychód z innego źródła – z praw majątkowych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT.

Fiskus odwołał się tu do art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.Urz. UE z 5 stycznia 2002 r. nr L 341 s. 28) oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1170). Stwierdził, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z przychodem z praw majątkowych niezależnie od rodzaju umowy, na której postawie to udostępnienie nastąpi.

Źródłem jest dzierżawa

Interpretację tę uchylił WSA we Wrocławiu. Zgodził się z wyrokiem NSA z 13 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 796/22), że przy umowie dzierżawy wzoru wspólnotowego nie mamy do czynienia z przychodem z prawa majątkowego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 (jak twierdził fiskus), lecz z przychodem z dzierżawy.

Czym innym – jak podkreślił WSA – są tzw. prawa ochronne wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 oraz z prawa własności przemysłowej, a czym innym wykonywanie praw właścicielskich z tytułu posiadania wzoru wspólnotowego. Sąd dodał, że fiskus nie może pomijać kluczowej okoliczności, czyli zamiaru podpisania przez mężczyznę umowy dzierżawy wzorów wspólnotowych, co jest prawnie dopuszczalne, zważywszy na art. 709 w związku z art. 693 par. 1 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 693 par. 1 k.c. przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Przy czym przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpowiednio do dzierżawy praw (art. 709 k.c.).

Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

