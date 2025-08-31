To kolejny wyrok potwierdzający, że od przychodów z dzierżawy znaków towarowych można rozliczać się z fiskusem 8,5-proc. ryczałtem ewidencjonowanym.

Wcześniej NSA orzekł tak m.in. w wyrokach z 13 lutego 2024 r. (sygn. akt II FSK 796/22), 14 stycznia 2025 r. (II FSK 487/22) i 24 czerwca 2025 r. (II FSK 1284/22).

Ryczałt czy PIT według skali?

Organy podatkowe zazwyczaj zaliczają przychody związane ze znakami towarowymi do źródła: prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT). Stąd ich wniosek, że podatnicy powinni płacić z tego tytułu podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Najczęściej takie przychody są uzyskiwane na podstawie umowy licencyjnej. Bywa jednak i tak, że podatnicy udostępniają prawa do znaków towarowych na podstawie umowy dzierżawy.

Ryczałt się bardziej opłaca

Podatkowo to się bardziej opłaca. Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 2 oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930 ze zm.) od przychodu z prywatnego najmu lub dzierżawy (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT) można płacić ryczałt ewidencjonowany.

To pozwala skorzystać z niższej stawki podatku: 8,5 proc. lub 12,5 proc. - od nadwyżki ponad 100 tys. zł (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Sądy: to dzierżawa

Jeszcze do 2019 r. sądy administracyjne uznawały, że przychód z dzierżawy znaków towarowych należy kwalifikować jako pochodzący z praw majątkowych. W wyroku z 8 listopada 2019 r. (II FSK 3715/17) NSA stwierdził jednak, że taki przychód jest związany z dzierżawą, a zatem można od niego płacić ryczałt.

Najnowszy wyrok NSA to potwierdza. Chodziło o podatnika, który jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego. Mężczyzna zamierzał wydzierżawić go na podstawie umowy dwóm spółkom. Zaznaczył, że w momencie zawierania tych umów nie będzie prowadził działalności gospodarczej, a znak towarowy pozostanie jego majątkiem prywatnym.

Uważał, że przychody z tego tytułu powinny być traktowane jako przychody z dzierżawy i wobec tego może rozliczać się od nich ryczałtem.

Fiskus: to przychód z praw majątkowych

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że przychody z udostępniania znaku towarowego nie mogą zostać uznane za przychody z dzierżawy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Ustawodawca wyraźnie wskazał, że przychody ze znaków towarowych, podobnie jak z innych praw własności przemysłowej czy intelektualnej, należy zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 tej ustawy, czyli do przychodów z praw majątkowych – wyjaśnił dyrektor KIS.

Dodał, że jest tak niezależnie od rodzaju umowy, na podstawie której następuje udostępnienie znaku towarowego. Zawsze odpłatne używanie znaku przez inne podmioty generuje u właściciela przychód z praw majątkowych – stwierdził.

Prawo majątkowe można dzierżawić

Podatnik wygrał w sądach obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 619/22) orzekł, że nie każda umowa dotycząca prawa majątkowego automatycznie generuje przychód z tego źródła. Wyjaśnił, że gdy prawo majątkowe jest dzierżawione, to źródłem przychodu jest czynsz wynikający z umowy, a nie treść samego prawa.

Przychody z praw majątkowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT to te, które powstają bezpośrednio z tego prawa, a nie te, które powstają, gdy prawo jest jedynie przedmiotem umowy dzierżawy – dodał sąd.

Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że katalog źródeł przychodów, wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, ma charakter rozłączny – każdy przychód można przypisać tylko do jednego źródła. Jeżeli przedmiotem umowy jest dzierżawa prawa majątkowego, to źródłem przychodów jest dzierżawa, a nie prawo majątkowe.

Wyrok NSA z 27 sierpnia 2025 r., sygn. akt II FSK 55/23