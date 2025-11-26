W ostatnich dniach głośno stało się o Łotwie, która przełożyła na 1 stycznia 2028 r. wejście w życie tamtejszego odpowiednika KSeF. Nie jest ona wyjątkiem. W 2025 r. Słowenia już dwukrotnie odraczała datę obowiązywania swoich krajowych przepisów o e-fakturowaniu. Najpierw zdecydowała się odroczyć to z 1 czerwca 2026 r. na 1 stycznia 2027 r., a następnie – o kolejne 12 miesięcy, a więc do 1 stycznia 2028 r. W obu przypadkach powód był ten sam – krajowy ustawodawca zgodził się dać przedsiębiorcom i administracji skarbowej więcej czasu na przygotowanie się do fakturowej rewolucji.

Lista krajów unijnych, które zdecydowały się na odroczenie obowiązkowego e-fakturowania, jest dłuższa, przy czym decyzje o tym zapadły już wcześniej, gdy zdano sobie sprawę z tego, że uruchomienie obowiązkowego e-fakturowania nie obejdzie się bez problemów.

Polska już odraczała

Przypomnijmy, że zgodę na obowiązkowe wystawianie i odbieranie faktur ustrukturyzowanych w transakcjach krajowych musi wyrazić Rada UE. Jest to bowiem odstępstwo od unijnej dyrektywy VAT.

Polska otrzymała stosowną decyzję derogacyjną (nr 2022/1003) jeszcze w 2022 r., na okres od 1 stycznia 2024 r. do końca 2026 r. Na tej podstawie obowiązkowy KSeF miał wejść w życie już od 1 lipca 2024 r., ale na pół roku przed tą datą koalicja rządząca zdecydowała jednak o odroczeniu tej daty. Uzasadniono to potrzebą przeprowadzenia audytu systemu informatycznego i zbudowania jego poprawionej, drugiej wersji (KSeF 2.0).

Nowe terminy

Termin wejścia tej drugiej wersji KSeF uchwalono w nowelizacji z 5 sierpnia 2025 r. ustawy o VAT (Dz.U. poz. 1203). Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych ma zatem wejść w życie dla największych przedsiębiorców od 1 lutego 2026 r., a dla pozostałych firm od 1 kwietnia 2026 r., z wyjątkiem mikrofirm, których łączna wartość sprzedaży udokumentowanej fakturami nie przekroczy 10 tys. zł miesięcznie. Te ostatnie będą musiały wystawiać faktury w KSeF od 1 stycznia 2027 r.

Od 2027 r. wejdą też w życie sankcje za niewystawianie faktur zgodnie z nowymi obowiązkami. Natomiast wszyscy podatnicy VAT muszą być gotowi na przyjmowanie faktur w KSeF już od 1 lutego 2026 r., niezależnie od tego, kiedy zaczną sami wystawiać faktury ustrukturyzowane.

Do resortu finansów płyną kolejne apele o przełożenie tych terminów. Pisaliśmy o tym w artykule „Problemy z KSeF: przedsiębiorcy alarmują, a posłowie wnoszą interpelacje” (GazetaPrawna.pl). Na razie jednak nie zanosi się na odroczenie.

Francja: kolejne przesunięcia i opcje

Oprócz wspomnianych Łotwy i Słowenii, na odroczenie zdecydowała się też m.in. Francja. Pierwotnie myślano już o 1 stycznia 2023 r., ale zdecydowano się na odroczenie obowiązku e-fakturowania do 1 lipca 2024 r.

Ten termin również nie został we Francji dotrzymany, postanowiono o kolejnym odroczeniu. W konsekwencji francuskie firmy o rocznym obrocie powyżej 50 mln euro będą wystawiać faktury ustrukturyzowane od 1 września 2026 r., choć i w tym wypadku przewiduje się opcję przesunięcia tego obowiązku o trzy miesiące.

Pozostałe francuskie firmy zostaną nim objęte dopiero od 1 września 2027 r. (też z opcją przesunięcia o trzy miesiące). Natomiast wszystkie będą musiały być gotowe na przyjmowanie faktur ustrukturyzowanych już od 1 września 2026 r.

Niezależnie od tego francuski ustawodawca zaproponował, aby przedsiębiorcy działający w dobrej wierze nie płacili sankcji za niedopełnienie nowych obowiązków aż do końca sierpnia 2028 r. To oznaczałoby aż dwuletni okres przejściowy we wdrażaniu tamtejszego KSeF. Dla porównania w Polsce ma on trwać niecały rok, tj. od lutego bądź kwietnia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Hiszpania: jest trudniej, niż zakładano

Kolejnym krajem, który odraczał (dwukrotnie) wejście w życie obowiązkowego e-fakturowania, jest Hiszpania. Początkowo miało to nastąpić 1 lipca 2024 r., a więc tak jak w Polsce. Potem jednak postanowiono to odroczyć o 12 miesięcy, ale i ta data okazała się nierealna. Hiszpańska administracja podatkowa przyznała, że prace nad zbudowaniem systemu, który działałby płynnie, okazały się trudniejsze niż pierwotnie przewidywano.

Obecnie mówi się w Hiszpanii o wejściu w życie tamtejszego KSeF w 2027 r. dla największych firm i w 2028 r. dla pozostałych. Nie padły jeszcze konkretne daty.

Inne kraje też się nie spieszą

Słowacja chce wprowadzić obowiązkowe e-fakturowanie od 1 stycznia 2027 r., Irlandia – od listopada 2028 r. (dla największych firm) i listopada 2029 r. (dla pozostałych przedsiębiorców). W Niemczech obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych będzie wdrażany stopniowo w latach 2027–2028.

W Belgii od 2026 r.

Podobne doświadczenia jak Hiszpania miała Belgia. Tam również obowiązkowe e-fakturowanie miało wejść w życie 1 lipca 2024 r., z tym że o odroczeniu tego terminu pomyślano już w 2023 r. Nowa data to 1 stycznia 2026 r. i – jak zapewnia belgijski rząd – będzie już ona ostateczna.

Czekają na pakiet ViDA

Niektóre kraje, takie jak Litwa i Czechy, w ogóle nie zdecydowały się jeszcze na wprowadzenie przepisów o obowiązkowym e-fakturowaniu. Najprawdopodobniej czekają do lipca 2030 r., kiedy w życie wejdzie jeden z filarów tzw. unijnego pakietu ViDA (VAT in Digital Age). Tego dnia obowiązkowe stanie się e-fakturowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. To oznacza, że firmy działające transgranicznie będą wystawiać faktury elektroniczne według wspólnego standardu, a krajowe administracje skarbowe wymienią się między sobą zgromadzonymi w ten sposób danymi za pośrednictwem nowego systemu informatycznego. Faktury wystawiane w innym standardzie niż unijny nie będą uprawniać do odliczenia VAT.

Dla Polski i innych krajów UE istotne jest to, że ich krajowe systemy e-fakturowania (a więc i polski KSeF) będą mogły obowiązywać jeszcze do końca 2034 r. Pakiet ViDA przewiduje – ze skutkiem od 1 lipca 2030 r. – jako opcję dla tych państw możliwość uzależnienia prawa do odliczania VAT w przepisach krajowych od wystawienia faktury w formie ustrukturyzowanej.

Z kolei od 2035 r. unijne zasady obowiązkowego e-fakturowania będą dotyczyć także transakcji krajowych. ©℗