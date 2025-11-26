Ministerstwo poinformowało, że kto do 25 lutego 2026 r. wybierze kwartalne rozliczanie VAT, ten nie będzie musiał od 1 stycznia 2026 r. prowadzić elektronicznie ksiąg podatkowych i przesyłać je w formie plików JPK po zakończeniu roku.

To jeszcze korzystniejsza opcja niż ta, którą przedstawiła na naszych łamach Bożena Nowicka, dyrektor ds. doradztwa w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, w artykule Przejście na kwartalne rozliczenia VAT przesuwa o rok obowiązek wysyłki JPK_Księgi (DGP nr 223/2025). Autorka przyjęła wersję bardziej ostrożnościową – zaleciła, żeby na kwartalne rozliczenie VAT przejść już do 25 listopada 2025 r.

Z odpowiedzi MF wynika, że można to zrobić do 25 lutego 2026 r. „Jeżeli zatem, na podstawie przepisów ustawy o podatku VAT, zostanie skutecznie dokonany wybór kwartalnego rozliczenia podatku VAT w 2026 r., poprzez złożenie stosownego zawiadomienia do 25 lutego 2026 r., to dla celów podatku dochodowego, podmioty, które dokonają takiego wyboru, nie będą obowiązane od 1 stycznia 2026 r. do elektronicznego prowadzenia ksiąg podatkowych i ich przesyłania w formie plików JPK po zakończeniu roku. Podmioty te będą mogły prowadzić księgi na starych zasadach” – czytamy w odpowiedzi MF.

Jest ona zgodna z brzmieniem art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, który stanowi, że deklaracje kwartalne można składać po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

JPK_Księgi, czyli które pliki?

JPK_Księgi to nazwa umowna. W rzeczywistości chodzi o:

JPK_KR_PD – Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy,

JPK_ST_KR – Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe,

JPK_PKPIR – Jednolity Plik Kontrolny Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,

JPK_EWP – Jednolity Plik Kontrolny Ewidencja Przychodów,

JPK_ST - Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe (dla JPK_PKPIR oraz JPK_EWP).

W zakresie CIT

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 r. księgi muszą prowadzić elektronicznie podatnicy CIT i spółki niebędące osobami prawnymi, których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym (a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - roku obrotowym) przekroczyła 50 mln euro, a także podatkowe grupy kapitałowe. Przy czym w PGK obowiązek przekazania JPK_KR_PD oraz JPK_ST_KR ciąży odrębnie na każdej ze spółek tworzących grupę (art. 9 ust. 1g ustawy o CIT).

W 2027 r. nie trzeba będzie jeszcze przesłać struktury JPK_ST_KR za rok podatkowy, który rozpoczyna się po 31 grudnia 2024 r., a przed dniem 1 stycznia 2026 r. Minister finansów zwolnił z tego obowiązku rozporządzeniem z 13 grudnia 2024 r. (Dz.U. poz. 1861).

Od 1 stycznia 2026 r. nowe obowiązki obejmą podatników CIT i spółki niebędących osobami prawnymi oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe, obowiązanych przesyłać pliki JPK_V7M. A od 1 stycznia 2027 r. obejmą pozostałych podatników CIT i spółki niebędących osobami prawnymi oraz podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe, w tym podatników zobowiązanych do składania pliku JPK_V7K, a więc rozliczających się kwartalnie.

W zakresie PIT, ryczałtu i środków trwałych

Natomiast struktury JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_ST wejdą w życie od:

1 stycznia 2026 r. dla podatników PIT i ryczałtowców, obowiązanych przesyłać pliki JPK_V7M ,

dla podatników PIT i ryczałtowców, obowiązanych przesyłać pliki , 1 stycznia 2027 r. dla pozostałych podatników PIT i ryczałtowców, w tym podatników składających plik JPK_V7K, a więc rozliczających się kwartalnie.

Wszystkie te terminy wynikają z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.)

Jeszcze nic straconego, wystarczy zawiadomić do 25 lutego 2026 r.

Od którego zatem kwartału podatnik może przejść na kwartalne rozliczenia VAT, aby znalazł się w ostatniej grupie podatników, zobowiązanych do wysyłki JPK_PKPIR, JPK_EWP oraz JPK_ST dopiero od 2027 r.?

Powinien to uczynić już od I kwartału 2026 r., ale wystarczy, że zawiadomi o tym naczelnika urzędu skarbowego do 25 lutego 2026 r., czyli do 25. dnia drugiego miesiąca I kwartału (zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o VAT).

Kto może rozliczyć się raz na kwartał?

Oczywiście nie wszyscy podatnicy mogą wybrać kwartalne rozliczenie. Zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT mogą to zrobić:

mali podatnicy (definicja małego podatnika jest zawarta w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT);

spółki opodatkowane estońskim CIT, jeżeli wartość ich sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 4 mln euro.

Kto nie może wybrać kwartalnych rozliczeń, wskazuje art. 99 ust. 3a ustawy o VAT.