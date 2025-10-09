Ma to znaczenie m.in. dla: banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmiana nie będzie miała natomiast wpływu na sytuację mikroprzedsiębiorców, ani małych i średnich przedsiębiorców.

Planowana zmiana wynika w opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu zmiany rozporządzenia z 16 sierpnia 2024 r. w sprawie dodatkowych danych, które należy uzupełnić w księgach rachunkowych przekazywanych na podstawie ustawy o CIT (Dz.U. poz. 1314).

JPK_CIT

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 9 ust. 1c ustawy o CIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe muszą je prowadzić przy użyciu programów komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego w formacie JPK. Mają na to czas do upływu terminu złożenia zeznania rocznego (o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT) albo deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1 tej ustawy (estoński CIT).

Dodatkowe dane na razie dobrowolnie

W rozporządzeniu z 16 sierpnia 2024 r. minister finansów określił zakres dodatkowych danych, które powinny się znaleźć w księgach rachunkowych, a także sposób ich wykazania w ewidencji. Firmy nie miały jednak szans dostosować się do tych nowych wymogów z dnia na dzień. Potrzebowały i wciąż potrzebują odpowiednio dużo czasu na dostosowanie wewnętrznych systemów finansowo-księgowych do gromadzenia nowych danych ewidencyjnych. Dlatego rozporządzeniem z 16 sierpnia 2024 r. minister wprowadził czasowo zasadę dobrowolności, co oznacza, że obecnie księgi mogą lecz nie muszą być uzupełniane o dodatkowe dane.

Przedłużenie ważne dla firm stosujących MSSF

Dotyczy to m.in. znaczników identyfikujących konta ksiąg. Teraz, w planowanym rozporządzeniu zmieniającym, ministerstwo chce przedłużyć do 1 stycznia 2028 r. zwolnienie z obowiązku uzupełniania ksiąg rachunkowych o znaczniki identyfikujące konta ksiąg rachunkowych przez podatników sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Jest to podyktowane – jak tłumaczy resort – zmianami wprowadzonymi przez MSSF nr 18, który w sposób istotny wpływa na kształt słownika znaczników identyfikujących konta rachunkowe dla podatników stosujących MSSF. „Zgodnie z załącznikiem C, punkt C1 standardu MSSF nr 18 podmioty będą miały obowiązek stosowania nowego standardu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się od 1 stycznia 2027 r. lub później” – wyjaśnia resort.

Wydłużenie zwolnienia w polskim rozporządzeniu - do 1 stycznia 2028 r. – ma więc zapewnić zbieżność słownika znaczników identyfikujących konta dla podatników stosujących MSSF ze standardem MSSF nr 18.

Inne zmiany planowane w rozporządzeniu mają charakter techniczny – informuje MF.