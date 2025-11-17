Kwartalne rozliczenia VAT mogą wybrać zarówno podatnicy PIT, jak i CIT, jeżeli mają status małego podatnika lub są spółką opodatkowaną ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) o przychodach brutto nieprzekraczających 4 mln euro. Wybór kwartalnych rozliczeń VAT pozwoli na przesunięcie o rok obowiązku wysyłki ksiąg w formie elektronicznej do organu podatkowego.

W tym celu przejście na kwartalne rozliczenia VAT powinno nastąpić najpóźniej 25 listopada 2025 r., tak aby kwartalne rozliczenia miały zastosowanie względem danego podatnika już od IV kw. 2025 r. Kto przejdzie na kwartalne rozliczenia począwszy od I kw. 2026 r., temu nie uda się skutecznie przesunąć o rok obowiązku wysyłki JPK_Księgi.

Księgi – terminy dla podatników PIT

Zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.) księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy o PIT, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po:

31 grudnia 2025 r. – w przypadku podmiotów, które są obowiązane przesyłać ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

31 grudnia 2026 r. – w przypadku podmiotów innych niż określone w pkt 1.

Księgi – terminy dla podatników CIT

Księgi, o których mowa w art. 9 ust. 1c i 1e ustawy o CIT, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz pierwszy za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy rozpoczynający się po:

1) 31 grudnia 2024 r. – w przypadku:

a) podatkowych grup kapitałowych,

b) podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, u których wartość przychodu uzyskanego w poprzednim – odpowiednio – roku podatkowym albo roku obrotowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedniego odpowiednio roku podatkowego albo roku obrotowego;

2) 31 grudnia 2025 r. – w przypadku podatników i spółek niebędących osobami prawnymi, obowiązanych do przesyłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z art. 109 ust. 3b tej ustawy;

3) 31 grudnia 2026 r. – w przypadku pozostałych podatników i spółek niebędących osobami prawnymi.

Tylko gdy JPK_VAT jest co miesiąc

Przywołane przepisy odwołują się do art. 109 ust. 3 i ust. 3b ustawy o VAT, a te z kolei dotyczą podatników, którzy rozliczają ten podatek oraz przesyłają ewidencje JPK_VAT za okresy miesięczne. Wniosek z tego taki, że za 2026 r. księgi będą musieli przesłać do organu podatkowego wszyscy podatnicy, którzy aktualnie są zobowiązani do przesyłania ewidencji JPK_VAT za okresy miesięczne. Natomiast podatnicy, którzy rozliczają VAT za okresy kwartalne wejdą w obowiązek przesyłania JPK_Księgi począwszy od 2027 r.

Kiedy wybrać rozliczenie kwartalne?

W jakim zatem momencie, a ściślej – od którego kwartału podatnik może przejść na kwartale rozliczenia VAT, aby znalazł się w grupie „innych/pozostałych podatników” zobowiązanych do wysyłki JKP_Księgi dopiero od 2027 r.?

Czytając przepisy o terminach przesyłania ksiąg do organu podatkowego, należy dojść do wniosku, że przejście na kwartalną metodę rozliczania VAT począwszy od pierwszego kwartału 2026 r. nie będzie pozwalało na skuteczne przesunięcie o rok obowiązku wysyłki ksiąg do organu podatkowego. Decyzja w tym zakresie powinna być podjęta przez podatników odpowiednio wcześniej, tj. najpóźniej od IV kw. 2025 r.

Kto może składać JPK_VAT raz na kwartał?

Zgodnie z art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT rozliczenia kwartalne JPK_VAT mogą stosować:

mali podatnicy (definicja małego podatnika jest zawarta w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT);

podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w art. 28j ustawy o CIT, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 mln euro.

Warunkiem przejścia na kwartalne rozliczenia jest zawiadomienie we właściwym terminie organu podatkowego. Jak stanowi art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, deklaracje kwartalne można składać po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Kto nie może

Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy o VAT kwartalne rozliczenia VAT nie są dla podatników:

zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, lub

którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła w żadnym miesiącu z tych okresów kwoty 50 000 zł, lub;

którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1;

w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ustawy – Prawo przedsiębiorców, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. ©℗