Chodziło o spółkę prowadzącą sieć sklepów detalicznych, która sprzedawała torby z tworzywa sztucznego. Była więc zobowiązana pobierać od klientów opłatę recyklingową. Miała jednak wątpliwości, czy należy ją uwzględniać w podstawie opodatkowania VAT.

Spółka uważała, że nie należy. Wskazała, że opłata nie jest jej należna i musi zostać przekazana na rzecz określonego podmiotu administracyjnego. Twierdziła, że działa jedynie w charakterze inkasenta. Porównała swoją sytuację do poboru przez notariusza opłaty miejscowej i uzdrowiskowej czy podatku od czynności cywilnoprawnych.

Opłata recyklingowa to element ceny

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że opłata recyklingowa stanowi element należności za towar i powinna być wliczana do podstawy opodatkowania.

Podkreślił, że zgodnie z art. 29a ust. 1 i ust. 6 ustawy o VAT każda kwota stanowiąca zapłatę za towar, w tym właśnie opłata recyklingowa, wchodzi do podstawy opodatkowania, a wyłączenie obejmuje jedynie VAT oraz kwoty wyszczególnione w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT (np. opusty i obniżki cen).

Nie to samo co opłata miejscowa...

Tak samo orzekły sądy. Uznały, że opłata recyklingowa stanowi element ceny, ponieważ jest obligatoryjna, a jej pobranie wynika bezpośrednio ze sprzedaży torby.

Nie jest ona zbliżona swoim charakterem do opłaty miejscowej czy uzdrowiskowej - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 70/22). Zwrócił uwagę na to, że tamte opłaty są daninami publicznymi o charakterze lokalnym, o których wprowadzeniu decydują rady gmin. Nie są one elementem ceny np. za wynajęty turystom pokój.

... ani PCC pobrany przez notariusza

Tak samo elementem ceny nie jest podatek od czynności cywilnoprawnych - dodał WSA. Podkreślił, że obowiązek podatkowy w PCC ciąży na podatniku (kupującym), a notariusz jest płatnikiem zobowiązanym uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Sam podatek jednak nie jest elementem ceny np. za nabycie nieruchomości – wyjaśnił WSA.

Opłatę trzeba opodatkować

Sąd kasacyjny utrzymał ten wyrok w mocy. - Sprzedawca ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta kupującego torbę. Ustalając cenę za nią, spółka uwzględnia więc też opłatę. A skoro tak, to opłata wchodzi do podstawy opodatkowania VAT – podkreślił sędzia Marek Olejnik.

Wyrok NSA z 18 listopada 2025 r., sygn. akt I FSK 1733/22