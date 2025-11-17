Cel jest taki, aby podatnicy mogli przetestować funkcje, które będą dostępne w wersji produkcyjnej od 1 lutego 2026 r. Przy okazji ministerstwo liczy na informacje zwrotne od użytkowników. Dlatego wersja przedprodukcyjna Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 może się jeszcze różnić się od jej finalnego produktu, który ruszy 1 lutego 2026 r.
Można testować bez obaw
Ministerstwo Finansów zapewnia: korzystanie ze wszystkich funkcjonalności w wersji przedprodukcyjnej (Demo) nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych, w tym podatkowych. Dotyczy to także zarządzania uprawnieniami oraz składania wniosków o certyfikaty, ponieważ w tym zakresie przedprodukcyjna wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 działa niezależnie od udostępnionego 1 listopada 2025 r. - już w środowisku produkcyjnym - Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU).
Innymi słowy, testy wykonywane przez podatników w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nie mają wpływu na wygenerowane certyfikaty KSeF w MCU, ani faktycznie nadane uprawnienia. I odwrotnie - uprawnienia i certyfikaty nadane w MCU nie są dostępne w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 – wyjaśnia resort finansów.
Jak sprawdzić, jak zadziała KSeF 2.0
Przypomnijmy, że już wcześniej, 3 listopada 2025 r. MF udostępniło środowisko testowe Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Natomiast 15 listopada 2025 r. udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo). Czym się one różnią?
Ministerstwo wyjaśnia różnice: jeżeli chcesz przetestować KSeF 2.0, korzystając jedynie z fikcyjnych danych na fakturach oraz fikcyjnych danych uwierzytelniających – użyj środowiska testowego udostępnionego 3 listopada 2025 r. Natomiast jeżeli chcesz przetestować KSeF 2.0, korzystając z fikcyjnych danych na fakturach, ale już prawdziwych danych uwierzytelniających – użyj środowiska przedprodukcyjnego (Demo).
Jak się zalogować
Do środowiska przedprodukcyjnego (w odróżnieniu do środowiska testowego) logujemy się już za pomocą prawdziwych danych uwierzytelniających (np. NIP) zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm. W praktyce oznacza to, że aby zalogować się do środowiska przedprodukcyjnego należy użyć prawdziwych danych uwierzytelniających i korzystać z nadanych uprawnień.
Jakich danych użyć na fakturze
Natomiast podczas wystawiania faktury w środowisku przedprodukcyjnym (Demo) należy używać fikcyjnych danych. Dane w wersji przedprodukcyjnej (Demo) Aplikacji Podatnika będą okresowo usuwane – wyjaśnia MF. I jeszcze raz zapewnia: wystawianie faktur w środowisku przedprodukcyjnym nie niesie ze sobą skutków podatkowych.
Przedprodukcyjna Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 jest zgodna z udostępnioną wersją testową i umożliwia:
- wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3),
- wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,
- obsługę jednostek zależnych (jednostka wewnętrzna, jednostka podrzędna JST, członek grupy VAT),
- obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),
- pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,
- wyświetlanie historii sesji,
- obsługę kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,
- generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),
- obsługę anonimowego dostępu do faktury,
- dostęp do faktur w wystawionych w trybie offline,
- wizualizację i pobranie faktury PEF,
- zarządzanie uprawnieniami,
- wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.
Gdzie szukać pomocy w sprawie KSeF
Uwagi, błędy, spostrzeżenia można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF. Można tez korzystać z infolinii. Jest ona dostępna w dni robocze w godzinach 8:00–18:00 pod numerem telefonu:
22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy),
801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych).