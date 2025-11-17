Cel jest taki, aby podatnicy mogli przetestować funkcje, które będą dostępne w wersji produkcyjnej od 1 lutego 2026 r. Przy okazji ministerstwo liczy na informacje zwrotne od użytkowników. Dlatego wersja przedprodukcyjna Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 może się jeszcze różnić się od jej finalnego produktu, który ruszy 1 lutego 2026 r.

Można testować bez obaw

Ministerstwo Finansów zapewnia: korzystanie ze wszystkich funkcjonalności w wersji przedprodukcyjnej (Demo) nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych, w tym podatkowych. Dotyczy to także zarządzania uprawnieniami oraz składania wniosków o certyfikaty, ponieważ w tym zakresie przedprodukcyjna wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 działa niezależnie od udostępnionego 1 listopada 2025 r. - już w środowisku produkcyjnym - Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU).

Innymi słowy, testy wykonywane przez podatników w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nie mają wpływu na wygenerowane certyfikaty KSeF w MCU, ani faktycznie nadane uprawnienia. I odwrotnie - uprawnienia i certyfikaty nadane w MCU nie są dostępne w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 – wyjaśnia resort finansów.

Jak sprawdzić, jak zadziała KSeF 2.0

Przypomnijmy, że już wcześniej, 3 listopada 2025 r. MF udostępniło środowisko testowe Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Natomiast 15 listopada 2025 r. udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo). Czym się one różnią?

Ministerstwo wyjaśnia różnice: jeżeli chcesz przetestować KSeF 2.0, korzystając jedynie z fikcyjnych danych na fakturach oraz fikcyjnych danych uwierzytelniających – użyj środowiska testowego udostępnionego 3 listopada 2025 r. Natomiast jeżeli chcesz przetestować KSeF 2.0, korzystając z fikcyjnych danych na fakturach, ale już prawdziwych danych uwierzytelniających – użyj środowiska przedprodukcyjnego (Demo).

Jak się zalogować

Do środowiska przedprodukcyjnego (w odróżnieniu do środowiska testowego) logujemy się już za pomocą prawdziwych danych uwierzytelniających (np. NIP) zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm. W praktyce oznacza to, że aby zalogować się do środowiska przedprodukcyjnego należy użyć prawdziwych danych uwierzytelniających i korzystać z nadanych uprawnień.

Jakich danych użyć na fakturze

Natomiast podczas wystawiania faktury w środowisku przedprodukcyjnym (Demo) należy używać fikcyjnych danych. Dane w wersji przedprodukcyjnej (Demo) Aplikacji Podatnika będą okresowo usuwane – wyjaśnia MF. I jeszcze raz zapewnia: wystawianie faktur w środowisku przedprodukcyjnym nie niesie ze sobą skutków podatkowych.

Przedprodukcyjna Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 jest zgodna z udostępnioną wersją testową i umożliwia:

wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3),

wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,

obsługę jednostek zależnych (jednostka wewnętrzna, jednostka podrzędna JST, członek grupy VAT),

obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),

pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,

wyświetlanie historii sesji,

obsługę kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,

generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),

obsługę anonimowego dostępu do faktury,

dostęp do faktur w wystawionych w trybie offline,

wizualizację i pobranie faktury PEF,

zarządzanie uprawnieniami,

wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.

Gdzie szukać pomocy w sprawie KSeF

Uwagi, błędy, spostrzeżenia można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego KSeF. Można tez korzystać z infolinii. Jest ona dostępna w dni robocze w godzinach 8:00–18:00 pod numerem telefonu:

22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy),

801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych).