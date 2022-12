Na podstawie art. 52 par. 1 kodeksu spółek handlowych wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Dopuszczalne jest przy tym, aby w związku z wypłatą zysku spółka jawna oraz wspólnicy skorzystali z instytucji świadczenia w miejsce wykonania (art. 453 kodeksu cywilnego) i zamiast wypłaty zysku w pieniądzu uzgodnili przekazanie składników majątku spółki, np. lokalu użytkowego. Mając to na uwadze, należy wyjaśnić, że spółki jawne osób fizycznych nie są podatnikami podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są z tytułu działalności spółek jawnych wspólnicy tych spółek. W konsekwencji przychody osiągane przez spółki jawne są z podatkowego punktu widzenia przychodami wspólników tych spółek (proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku – art. 8 ust. 1 ustawy o PIT), a ponoszone przez spółki jawne koszty są kosztami uzyskania przychodów wspólników (także proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku – art. 8 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT). Powoduje to, że z podatkowego punktu widzenia zysk spółek jawnych jest zawsze zyskiem już opodatkowanym. Jego wypłata wspólnikom spółek jawnych nie wywołuje zatem żadnych skutków w podatku dochodowym, w szczególności nie stanowi dla wspólników przychodów podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (zob. interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1 czerwca 2015 r., nr IPTPB1/4511-95/15-4/AP).