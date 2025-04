Jeżeli zysk wypracowała spółka jawna, a wypłaci go powstała z jej przekształcenia spółka komandytowa, to nie można odjąć CIT zapłaconego przez jawną od zryczałtowanego PIT należnego od komplementariuszy spółki komandytowej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Chodziło o spółkę komandytową, która najpierw przekształciła się w spółkę jawną, a następnie planowała ponownie zostać spółką komandytową.

Będąc spółką jawną, stała się ona podatnikiem CIT (nie złożyła informacji CIT-15J). W 2023 r. wypracowała zysk. Miał on być wypłacony wspólnikom dopiero po jej ponownym przekształceniu w spółkę komandytową.

Co z pomniejszeniem?

Spółka sądziła, że wypłacając zysk komplementariuszom, będzie mogła pomniejszyć zryczałtowany podatek dochodowy należny od wspólników (osób fizycznych) o CIT, który zapłaciła za 2023 r. od zysku wypracowanego w czasie, gdy była spółką jawną.

Uważała, że nie ma znaczenia to, że osoby te w 2023 r. nie były jeszcze komplementariuszami. Liczy się to – argumentowała – że w momencie wypłaty zysku za 2023 r. ona sama będzie już komandytowa, a osoby otrzymujące zysk będą już komplementariuszami.

Nie przysługuje

Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji z 19 grudnia 2024 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.628.2024.4.MK) zwrócił uwagę na to, że w art. 30a ust. 6a-6c ustawy o PIT mowa jest o przychodach uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, wskazanej w art. 5a pkt 28 lit. c tej ustawy, czyli spółki komandytowej.

Skoro w 2023 r. wspólnicy nie mieli statusu komplementariusza, a teraz otrzymają zyski wypracowane jeszcze przez spółkę jawną, to art. 30a ust. 6a-6c ustawy o PIT nie ma zastosowania. Nie można więc przy wypłacie zysku pomniejszyć zryczałtowanego podatku dochodowego o CIT zapłacony przez spółkę jawną – stwierdził dyrektor KIS. Rację przyznał mu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Podkreślił, że ustawodawca precyzyjnie określił mechanizm pomniejszenia zryczałtowanego podatku o CIT zapłacony przez spółkę. Po pierwsze – jak uzasadniła wyrok sędzia Małgorzata Gorzeń – trzeba być komplementariuszem, po drugie spółka musi być komandytowa lub komandytowo-akcyjna, a po trzecie musi to być udział w zysku tej właśnie spółki. Nie może to być zysk wypracowany przez spółkę jawną. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Gdańsku z 23 kwietnia 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 169/25

Autor jest doradcą podatkowym