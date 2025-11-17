Chodziło o kobietę, która dostała od ojca w darowiźnie prawo ochronne na znak towarowy. Planowała wnieść go aportem do nowo tworzonej spółki jawnej. W zamian stałaby się jej wspólnikiem. We wniosku o interpretację zaznaczyła, że znaku tego nie wprowadziła do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ani go nie amortyzowała.
Uważała, że wniesienie go do spółki jawnej nie będzie opodatkowane VAT, bo choć czynność ta ma charakter odpłatny, to – jak argumentowała – nie zostanie dokonana przez podatnika VAT. Podatnikiem VAT będzie dopiero spółka, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności wydzierżawi ten znak innym podmiotom.
Znak towarowy nie może być wykorzystany w celach osobistych
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że znak towarowy, ze względu na swój charakter, może być wykorzystywany wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, a nie w celach osobistych. Zatem kobieta, wnosząc go do spółki, będzie działała jako podatnik VAT, wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wniesienie znaku będzie więc opodatkowane VAT – wyjaśnił dyrektor KIS.
Jednorazowa czynność to nie działalność opodatkowana VAT
Kobieta wygrała w sądach. Sam charakter znaku towarowego nie przesądza o tym, iż jego wniesienie aportem przez osobę fizyczną stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 263/22). Zwrócił uwagę na to, że w tej sprawie wniesienie aportu będzie czynnością jednorazową, dokonaną z majątku osobistego, a nie w ramach działalności gospodarczej.
Wątpliwości co do tego nie miał również NSA. To, że spółka jawna, do której wniesiono aport, będzie wykorzystywała znak towarowy do swojej działalności gospodarczej, nie oznacza, że kobieta, wnosząc ten znak do spółki, działa jako podatnik VAT – stwierdził sąd kasacyjny.
Uzasadniając wyrok, sędzia Artur Mudrecki podkreślił, że działalnością gospodarczą jest tylko taka aktywność, która ma charakter zawodowy i profesjonalny. Incydentalne wykonywanie określonych czynności nie uzasadnia uznania podmiotu za podatnika VAT w odniesieniu do tych czynności.
Tak samo sąd kasacyjny orzekł w podobnych sprawach m.in. 13 stycznia 2023 r. (I FSK 861/19), 24 marca 2021 r. (I FSK 1716/17) i 14 czerwca 2019 r. (I FSK 811/17).
Wyrok NSA z 4 listopada 2025 r., sygn. akt I FSK 2093/22
