Chodziło o kobietę, która dostała od ojca w darowiźnie prawo ochronne na znak towarowy. Planowała wnieść go aportem do nowo tworzonej spółki jawnej. W zamian stałaby się jej wspólnikiem. We wniosku o interpretację zaznaczyła, że znaku tego nie wprowadziła do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ani go nie amortyzowała.

Uważała, że wniesienie go do spółki jawnej nie będzie opodatkowane VAT, bo choć czynność ta ma charakter odpłatny, to – jak argumentowała – nie zostanie dokonana przez podatnika VAT. Podatnikiem VAT będzie dopiero spółka, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności wydzierżawi ten znak innym podmiotom.