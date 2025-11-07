Łącznie wykazali oni przychody w wysokości prawie 317,5 mld zł, tj. o ponad 42 mld zł więcej niż rok wcześniej. Jeden ryczałtowiec uzyskał w 2024 r. średnio 151,8 tys. zł przychodów, podczas gdy rok wcześniej – 139,2 tys. zł.

Z działalności gospodarczej

Niespełna połowa osób, bo ponad 1 mln 18 tys. (o 55 tys. więcej niż w 2023 r.), rozliczyła się ryczałtem z działalności gospodarczej. W ubiegłym roku osiągnęły z tego tytułu ok. 278,6 mld zł przychodów.

Z najmu prywatnego

Jeszcze więcej osób – 1 mln 73 tys. – zapłaciło ryczałt od przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy i innych podobnych umów. Wykazały one prawie 39 mld zł przychodów. Przypomnijmy, że obecnie jest to jedyny sposób rozliczenia najmu prywatnego (nie można już stosować do tego skali podatkowej).

Przychody z najmu prywatnego zgłosiły też niektóre osoby prowadzące równolegle działalność gospodarczą (opodatkowaną też ryczałtem). W 2024 r. takich osób było 67,4 tys.

W sumie wszyscy rozliczający się w ten sposób z najmu lub dzierżawy (prawie 1 mln 140 tys. podatników) wykazali z tego tytułu 38,9 mld zł przychodów (o prawie 5,5 mld zł więcej niż rok wcześniej).

Ze sprzedaży rolniczej

Z ryczałtu nadal korzysta niewielu rolników sprzedających produkty wytworzone we własnym gospodarstwie domowym, np. dżemy, kompoty, sery, wędliny. Przy czym należy pamiętać, że całkowicie zwolniona z podatku była sprzedaż do wysokości 100 tys. zł przychodów. Powyżej tej kwoty ryczałt wynosi 2 proc.

W ubiegłym roku rozliczyło się w ten sposób z fiskusem w sumie 278 podatników, którzy osiągnęli przychód z tego źródła w kwocie prawie 52 mln zł. Rok wcześniej było ich 229, a ich przychód wyniósł ponad 39 mln zł.

Odliczenia od przychodu

Z danych MF wynika, że ryczałtowcy od osiągniętego przychodu odliczyli np. składki na ubezpieczenie społeczne (prawie 6,7 mld zł), zdrowotne (3,3 mld zł). Pomniejszyli go też o:

- darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT w wysokości 55,6 mln zł,

- wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego w wysokości 533 tys. zł.