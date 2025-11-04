Zmiana przepisów dotyczących kas fiskalnych

Wątpliwości dotyczą rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2024 r. poz. 1902), które co do zasady weszło w życie od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z nim sprzedaż w automatach vendingowych (czyli takich, w których można kupić np. przekąski, napoje) jest zwolniona z kas fiskalnych do 31 marca 2027 r. (par. 8 ust. 4 rozporządzenia). To oznacza, że od kwietnia 2027 r. trzeba będzie już stosować kasy.

Tylko niektóre automaty będą nadal wyłączone z tego obowiązku. Chodzi o urządzenia obsługiwane przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, ale nie mają zasilania elektrycznego. W takich przypadkach towar jest wydawany mechanicznie, przykładem jest automat sprzedający piłeczki kauczukowe.

Automat uruchamiający telewizor…

Z pytaniem odnośnie do tych przepisów spytał mężczyzna, który prowadzi działalność polegającą na odpłatnym udostępnianiu telewizorów pacjentom przebywającym w szpitalach. W salach szpitalnych zamontowane są odbiorniki i automaty na monety. Ich uruchomienie następuje po dokonaniu opłaty poprzez wrzucenie monet, a czas działania uzależniony jest od wysokości dokonanej opłaty.

Mężczyzna zwrócił uwagę, że zamontowanie kasy do każdego automatu będzie bardzo kosztowne. Dlatego chciał się upewnić, że będzie mógł kupić jedną kasę i na niej rejestrować (od 1 kwietnia 2027 r.) cały przychód łącznie ze wszystkich sal.

… każdy z oddzielną kasą fiskalną

Z tym jednak nie zgodził się dyrektor KIS. Potwierdził, że mężczyzna od 1 kwietnia 2027 r. będzie zobowiązany ewidencjonować świadczone usługi przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Dodał, że kasa będzie musiała zostać umieszczona w każdym automacie uruchamiającym telewizor.

Organ wyjaśnił, że przepisy nie określają szczegółowo momentu, w którym dana transakcja powinna być zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej. Ponieważ jednak przedmiotem ewidencji jest kwota obrotu i podatku należnego, a na podatniku, co do zasady, ciąży obowiązek ewidencji każdej dokonanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych, moment rejestracji powinien nastąpić niezwłocznie po jej dokonaniu.

Dlatego też mężczyzna powinien każdorazowo zaewidencjonować usługę na kasie podczas jej realizacji, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, tj. wrzucenia bilonu do automatu wrzutowego uruchamiającego odbiornik.

- Kasa rejestrująca, za pośrednictwem której podatnik ewidencjonuje sprzedaż na rzecz klientów indywidualnych, powinna znajdować się w miejscu faktycznej sprzedaży – dodał dyrektor KIS. Klienci – jak dodał – nie będą bowiem płacić za usługę w jednym punkcie. Automaty uruchamiające odbiornik TV znajdują się bowiem w każdej sali.