Jest to związane z nowelizacją z 10 sierpnia 2025 r. (Dz.U. poz. 1145) rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zmienione rozporządzenie reguluje, którzy podatnicy podlegają jednemu z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych lub Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie (tzw. superurząd).

Zasadniczo decyduje o tym wielkość przychodów sprzed dwóch lat – są to odpowiednio 3 mln euro i 50 mln euro. Od 1 stycznia 2026 r. ten drugi limit wzrośnie – z 50 mln euro do 100 mln euro. Limit 3 mln euro zostanie bez zmian.

19 wyspecjalizowanych US

W związku z tym 19 wyspecjalizowanym urzędom skarbowym będą podlegać w 2026 r. zasadniczo podatnicy o przychodzie sprzed dwóch lat wynoszącym minimum 3 mln euro, ale nieprzekraczającym 100 mln euro (poza tymi, którzy skorzystają z przepisu przejściowego).

Oprócz tego, tak jak dotychczas, 19 wyspecjalizowanym urzędom będą podlegać:

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego,

banki spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,

oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych oraz

podmioty będące przedsiębiorcami zagranicznymi, a także uczelnie oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o minimalnym przychodzie sprzed dwóch lat co najmniej 3 mln euro.

Pierwszy Mazowiecki US w Warszawie

Natomiast superurząd będzie obsługiwał co do zasady:

podatników o przychodach sprzed dwóch lat przekraczających 100 mln euro,

wszystkie podatkowe grupy kapitałowe i spółki wchodzące w ich skład, NBP, banki (poza spółdzielczymi), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółki notowane na rynku głównym GPW i na NewConnect,

podatników, którzy podpisali z szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowę o współdziałanie (zgodnie z art. 20s ordynacji podatkowej), także gdy ich przychody będą mniejsze niż 100 mln euro. Przypomnijmy, że umowę o współpracę mogą podpisać podatnicy o przychodach powyżej 50 mln euro.

Termin mija 15 października

Podmioty obsługiwane przez superurząd, które spełniały dotychczasowy próg przychodowy (50 mln euro), lecz nie spełnią nowego progu (100 mln euro), mogą podjąć decyzję o zmianie właściwości urzędu skarbowego. Pozwalają im na to przepisy przejściowe rozporządzenia zmieniającego z 10 sierpnia 2025 r.

W tym celu do 15 października 2025 r. trzeba złożyć stosowne oświadczenie naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie. Kto tego nie zrobi, będzie mógł podjąć decyzję w kolejnych latach, o ile jego przychody nie spadną poniżej 50 mln euro ani nie przekroczą 100 mln euro.

Jak przeliczać limity

Obecnie do przeliczenia euro na złote stosowany jest średni kurs ogłaszany przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku podatkowego. We wtorek 31 grudnia 2024 r. kurs wynosił 4,2730 zł za 1 euro. To oznacza, że zasadniczo podatnik, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w 2024 r. przekroczyły:

12 819 000 zł (3 mln euro), będzie obsługiwany od 1 stycznia 2026 r. przez jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych,

427 300 000 zł (100 mln euro), będzie podlegał w 2026 r. Pierwszemu Mazowieckiemu US w Warszawie. ©℗