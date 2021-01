Przykładowo, jeśli spółka na podstawie przychodu osiągniętego w 2019 r. została przypisana do Pierwszego Mazowieckiego US (przychód powyżej 50 mln euro), a w kolejnych latach uzyskany przez nią przychód nie przekroczy tego progu, to pozostanie ona we właściwości tego urzędu do końca 2023 r.