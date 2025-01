Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie w Polsce obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności o następne trzy lata – do 28 lutego 2028 r. (choć wtedy luty będzie miał 29 dni)

Dotychczasowa decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/559 w tej sprawie wygasa bowiem 28 lutego br. Polska wnioskowała w ubiegłym roku do Komisji Europejskiej o przedłużenie zgody na obowiązkowy split payment. Tłumaczyła, że się sprawdził, bo pozwolił znacząco ograniczyć straty związane z działalnością przestępców podatkowych.

Do wniosku dołączono sprawozdanie, z którego wynika, że przed wejściem w życie obowiązkowego split payment, a więc w 2018 r., wartość oszustw w VAT wynosiła łącznie prawie 5,2 mld zł. W 2022 r. było to zdecydowania mniej, bo niespełna 1,7 mld zł.

Ze sprawozdania wynika również spadek liczby oszustw karuzelowych. Budżet państwa stracił na nich w 2018 r. prawie 4,5 mld zł. W 2022 r. – już tylko 111 mln zł.

O ile w 2018 r. wszczęto 558 postępowań związanych z karuzelami VAT, o tyle w 2022 r. już tylko 97. Zmalała też liczba postępowań związanych ogólnie z oszustwami w VAT. W 2018 r. prowadzono ich 3507, natomiast w 2022 r. – 2750.

Zastąpienie mechanizmu odwrotnego obciążenia przez split payment pozwoliło też zmniejszyć koszty administracyjne i biurokrację u samych przedsiębiorców.

Jednocześnie Polska zapewniła, że split payment nie pogorszył płynności finansowej firm, bo średni czas uwalniania środków z rachunków VAT i dokonywania zwrotów tego podatku zmalał się z 27,56 dnia w 2018 r. do 19,41 dnia w 2022 r.

KE wzięła to wszystko pod uwagę i zgodziła się, aby split payment pozostał w Polsce obowiązkowy przez kolejne trzy lata. Teraz musi to jeszcze zatwierdzić Rada UE.

Rada powinna również uwzględnić prośbę Polski o zmiany w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. To lista towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności. Obecnie wykaz ten odnosi się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), ale nasz kraj poinformował już Brukselę, że planuje zastąpienie PKWiU klasyfikacją Nomenklatury scalonej. W praktyce będzie to zmiana techniczna, nie będzie rozszerzać zakresu stosowania obowiązkowego split payment. ©℗