W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy, która ma wprowadzić obowiązek stosowania KSeF dla wszystkich podatników. W 2024 roku wprowadzenie go zostało odroczone w czasie, a dziś już wiemy do kiedy.

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF zostało odroczone w czasie

Temat obowiązkowego KSeF, czyli Krajowego Systemu eFaktur długo spędzał podatnikom sen z powiek. Byliśmy już o krok od jego wdrożenia, bo od 1 lipca 2024 r. miały zacząć obowiązywać przepisy wprowadzające obowiązkowe stosowanie przez podatników dokumentujących sprzedaż za pomocą faktur, faktur ustrukturyzowanych. Choć pytań i trudności było wiele, to jednak po wielokrotnych zapewnieniach ze strony rządzących, że wdrożenie KSeF nie zostanie przesunięte, podatnicy podejmowali już pierwsze kroki mające na celu jego stosowanie. Jednak wbrew wcześniejszym zapowiedziom, w dniu 19 stycznia 2024 r. poinformowano, że system zawiera krytyczne błędy i obowiązkowego wdrożenia KSeF w 2024 r. nie będzie. Resort finansów zapowiedział wtedy wyraźnie, że nie wycofuje się z planów jego wprowadzenia, ale zostanie to odroczone w czasie. I choć temat na pewien czas ucichł, a podatnicy mogli odetchnąć, to jednak prace nad przepisami trwały, a dziś już wiemy, jak przedstawia się harmonogram wdrażania zmian.

Kluczowe daty to 1 lutego, 1 kwietnia, 31 lipca i 30 września 2026 roku

Z założeń nowelizacji VAT, które zostały opublikowane w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów (projektu nr UD158) wynika, że system będzie wprowadzany etapami:

od 1 lutego 2026 roku dla największych podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł,

dla największych podatników, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, od 1 kwietnia 2026 roku dla pozostałych przedsiębiorców.

Dodatkowo resort przewidział regulacje szczególne, które będą miały zastosowanie w okresie przejściowym i umożliwią podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, u których skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwość wystawiania faktur w dotychczasowej formie – będzie to możliwe aż do 30 września 2026 roku. Wszyscy podatnicy będą mieli również możliwość stosowania końca 2026 r. tzw. trybu offline

Z kolei do 31 lipca 2026 roku zostaną odroczone: