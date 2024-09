Rząd wprowadza zerowy VAT na materiały budowlane. Chodzi o darowizny przekazane na rzecz poszkodowanych w powodzi. Zastosowanie obniżonej stawki będzie wymagało zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Kto będzie mógł skorzystać z tych preferencji? W jakim okresie ulga będzie obowiązywała?

Powódź 2024 – nowe rozporządzenie rządu

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Dotyczy on wprowadzenia zerowej stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazanych na rzecz poszkodowanych w powodzi.

– Miażdżąca większość przedsiębiorców w Polsce wykazuje się wielkim sercem i zaangażowaniem w pomoc dla poszkodowanych w powodzi. Dlatego szybko wprowadziliśmy VAT 0 proc. dla darowizn, aby tej fali pomocy nie utrudniać – powiedział szef resortu finansów, Andrzej Domański, w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Wprowadzane nowym rozporządzeniem ulgi, dotyczące obniżenia stawki podatku VAT do 0 proc., odnoszą się "do dostawy towarów, której przedmiotem są materiały budowlane, na rzecz osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, jak również w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów" – jak czytamy w projektowanym akcie.

"Zniszczenie – w wyniku katastrofalnego działania sił przyrody – licznych domów i obiektów budowlanych wymagać będzie podjęcia pilnych prac w zakresie ich odbudowy lub remontu. W takiej sytuacji wiele podmiotów gospodarczych, solidaryzując się z poszkodowanymi, w celu ułatwienia im powrotu do normalności, angażuje się w akcje niesienia pomocy rzeczowej w postaci darowizn. Naprawa zniszczeń dokonanych przez żywioły będzie wymagała przede wszystkim materiałów budowlanych" – wskazuje w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia resort finansów i stwierdza, że podmiotom gospodarczym angażującym się w akcję m.in. darowizn, których przedmiotem są materiały budowlane, należy ułatwić rozliczenie tych czynności na gruncie prawa podatkowego.

Zerowa stawka VAT – kiedy ma zastosowanie?

Zerowy VAT na przekazane darowizny w postaci materiałów budowlanych na rzecz wskazanych w projekcie rozporządzenia podmiotów będzie miał zastosowanie w określonych okolicznościach.

– Osoby lub podmioty, na rzecz których przekazane będą darowizny, muszą być właścicielem uszkodzonej nieruchomości położonej na terenie gminy, w której wystąpiła powódź. W tym przypadku przewidziana jest darowizna bezpośrednia, ale niezbędna jest umowa. Musi być ona zawarta pomiędzy przekazującym darowiznę a poszkodowanym. Ustawodawca wymaga także przedłożenia przez poszkodowanego stosownego dokumentu potwierdzającego powstanie szkody w nieruchomości, w odniesieniu do której posiada on prawo do dysponowania– wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Prawną" Piotr Juszczyk,Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zerowa stawka VAT – w jakim okresie?

Ważne Zerowy VAT na dostawę materiałów budowlanych będzie obowiązywał aż do 31 marca 2025 r., a więc o trzy miesiące dłużej niż ulga dla wszelkich towarów lub usług niezbędnych do złagodzenia skutków powodzi, a przekazywanych w ramach darowizn.

– W mojej ocenie termin ten powinien być przewidziany nawet do końca września 2025 r. Odbudowa uszkodzonych nieruchomości w wielu przypadkach może rozpocząć się dopiero na wiosnę, jeśli jesień i zima nie będą łaskawe. Rozporządzenie pozwoli na niepobieranie podatku VAT od firm w celu odbudowy zniszczonych nieruchomości przez żywioł. Jest to kolejna realna pomoc, tak dziś przecież potrzebna – uważa Piotr Juszczyk.