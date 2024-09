Firmy, które pomagają powodzianom, mogą liczyć na zerowy podatek VAT. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie w tej sprawie. Przewiduje ono możliwość zastosowania ulgi w stosunku do towarów i usług przekazanych od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby firma mogła skorzystać z tej preferencji?

Zapowiadana przez premiera Donalda Tuska ulga dla przedsiębiorców wspierających powodzian już obowiązuje. Wczoraj weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Chodzi o zerową stawkę VAT na towary i świadczenie usług na cele związane z pomocą poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.

"Stawka VAT 0 proc. dla darowizn przekazanych od 12 września 2024 r. Dotyczy to darowizn wszelkich towarów lub usług niezbędnych do złagodzenia skutków powodzi, przekazywanych przez przedsiębiorców za pośrednictwem OPP, JST, podmiotów leczniczych i RARS" – poinformowało we wczorajszym poście na platformie X Ministerstwo Finansów.

Zerowa stawka VAT – kiedy ma zastosowanie?

Jak wyjaśnia resort finansów, ulga będzie dotyczyła towarów i usług przekazanych na rzecz poszkodowanych w tegorocznej powodzi.

Ważne "Stawka 0 proc. VAT będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności, koców, śpiworów, ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych, które mogą się okazać niezbędne do złagodzenia skutków kataklizmu" – informuje Ministerstwo Finansów.

Zerowa stawka VAT – jakie warunki muszą zostać spełnione?

Zastosowanie ulgi wymaga spełnienia określonych warunków.

– Stawka zerowa VAT będzie miała zastosowanie pod dwoma warunkami. Po pierwsze, darowizna musi być przekazana za pośrednictwem wskazanego w przepisach podmiotu, a po drugie, musi zostać zawarta pisemna umowa pomiędzy podatnikiem a jednym ze wskazanych wyżej podmiotów, z której będzie wynikało, że darowane towary lub usługi będą związane z pomocą poszkodowanym w wyniku powodzi – wyjaśnia w rozmowie z "Gazetą Prawną" Piotr Juszczyk,Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Zerowa stawka VAT a przekazanie pomocy

"Preferencja, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy przekazujący darowizny dla ofiar powodzi, będzie dotyczyć wsparcia realizowanego za pośrednictwem podmiotów zwykle organizujących pomoc i dystrybucję świadczeń w tego rodzaju kataklizmach" – informuje resort finansów. Oznacza to, że pomoc musi być przekazana za pośrednictwem wskazanego w przepisach podmiotu. W § 1. wspomnianego wyżej rozporządzenia ustawodawca wskazuje, że obniżoną stawkę podatku stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

organizacji pożytku publicznego,

jednostek samorządu terytorialnego,

podmiotów leczniczych,

Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ekspert: "Przed publikacją projektu nikt nie wiedział o zerowej stawce"

Jak zauważa ekspert, przed publikacją projektu rozporządzenia nikt nie wiedział o zerowej stawce.

– Zerowa stawka VAT ma obowiązywać na darowizny przekazane do końca tego roku z datą wsteczną, tj. od 12 września 2024 r.– zauważa Piotr Juszczyk.

Ekspert podatkowo podpowiada, w jaki sposób zadbać o to, aby darowizny nie budziły wątpliwości ze strony fiskusa.

– Jeśli zdarzyło się tak, że przekazaliśmy już jakąś darowiznę przez wskazany podmiot, to w mojej ocenie warto teraz zadbać o protokół tego, co przekazaliśmy, bądź potwierdzenie przyjęcia przez podmiot. W takim dokumencie powinna znaleźć się informacja o tym, co zostało przekazane oraz na jaki cel. Dzięki temu przekazanie nie powinno budzić wątpliwości ze strony fiskusa– tłumaczy Piotr Juszczyk.