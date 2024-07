Skarbówka nie może odmówić przyjęcia JPK_VAT tylko z tego powodu, że ten plik złożył przedsiębiorca, który został wykreślony z rejestru podatników – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Identycznie stwierdził już wcześniej – w prawomocnych wyrokach z 14 marca 2024 r. (sygn. akt I SA/Po 864/23) i z 11 kwietnia 2024 r. (I SA/Po 1/24), a także w dwóch wciąż nieprawomocnych orzeczeniach z 16 maja 2024 r. (I SA/Po 141/24 i I SA/Po 142/24).

Wszystkie one, łącznie z najnowszym, zapadły w sprawie tej samej spółki. We wszystkich poznański sąd wyjaśnił, że jeżeli według fiskusa spółce nie należał się zwrot VAT, to należało wszcząć postępowanie podatkowe i wydać decyzję na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT. Ten przepis stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Nie można było natomiast odmówić przyjęcia od spółki JPK_VAT, wydając w tej sprawie zawiadomienie – orzekł sąd. Po pierwsze – wyjaśnił – takie zawiadomienie nie ma podstawy prawnej. Po drugie, z żadnego przepisu ustawy o VAT nie wynika, jakoby złożenie JPK_VAT było skuteczne tylko wtedy, gdy dokona tego zarejestrowany czynny podatnik.

„Wydanie tego rodzaju aktu należy poczytywać za próbę pozbawienia skarżącej fundamentalnego z jej punktu widzenia prawa do odliczenia podatku naliczonego poza przewidzianym dla tego rodzaju rozstrzygnięcia tokiem postępowania podatkowego” – stwierdził poznański sąd we wszystkich tych wyrokach.

Spółce nie chodziło tylko o złożenie pliku zawierającego deklarację VAT. Jej zasadniczym celem było odzyskanie z urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kilka miesięcy drugiej połowy 2022 r.

Była odmowa…

Zamiast zwrotu spółka dostała zawiadomienie, że złożony przez nią JPK_VAT za grudzień 2023 r. nie wywołuje skutków prawnych.

Naczelnik urzędu wyjaśnił, że już 1 czerwca 2022 r. spółka została wykreślona z rejestru podatników VAT. Powodem było otrzymanie przez organy podatkowe informacji wskazujących na działanie spółki z zamiarem wykorzystania działalności banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Zastosowano więc art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, który nakazuje w takiej sytuacji wykreślić podatnika z rejestru.

Spółka się z tym nie zgadzała. Przedstawiła przebieg postępowań sądowoadministracyjnych dotyczących odmowy przywrócenia jej do rejestru podatników VAT czynnych oraz zwrotu nadwyżki podatku. Przekonywała, że nie można utrudniać podatnikowi wykonywania jego prawa do odliczenia VAT (zwrotu podatku) tylko z tego powodu, że ten przedsiębiorca nie został zidentyfikowany dla celów VAT przed wykorzystaniem towarów kupionych w ramach działalności podlegającej opodatkowaniu.

W ustawie o VAT nie ma przepisu, który pozwalałby fiskusowi wydać zawiadomienie, że złożony plik JPK nie wywołuje skutków prawnych z powodu wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru podatników VAT czynnych – argumentowała spółka.

…ale bezprawna

W najnowszym wyroku poznański sąd uwzględnił jej kolejną skargę. Orzekł, że zawiadomienie wysłane przez naczelnika urzędu skarbowego było bezprawne. „W aktualnym stanie prawnym brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej umożliwiającej organowi podatkowemu uznanie złożonej deklaracji podatkowej na potrzeby VAT za niewywołującą skutki prawne z uwagi na brak statusu podatnika VAT czynnego” – uzasadnił sąd.

Podkreślił, że jeżeli zdaniem organu spółce nie należy się zwrot VAT, to należało wszcząć postępowanie podatkowe i wydać decyzję na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy o VAT. Wyrok jest nieprawomocny.©℗

orzecznictwo