Od 2025 r. nie wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego z VAT wynoszący 200 tys. zł – poinformował wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi na poselską interpelację.

Trzy miesiące temu Ministerstwo Finansów przymierzało się do podwyższenia tego pułapu do 240 tys. zł. Zapowiadało to jeszcze w kwietniu br. w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji (patrz: „Polska zasypała unijny trybunał pytaniami o VAT”, DGP nr 85/2024).

Teraz jest już jasne, że takiej podwyżki nie będzie. Pierwszą tego oznaką był opublikowany w czerwcu br. projekt nowelizacji ustawy o VAT, która ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Projekt zakłada, że małe polskie firmy skorzystają ze zwolnienia podmiotowego nie tylko na terenie Polski, lecz także w całej Unii Europejskiej. Analogicznie takie prawo otrzymają najmniejsze firmy unijne działające na terenie naszego kraju. Projekt jest na razie wciąż w konsultacjach, pisaliśmy o nim w artykule „Będą nowości w rozliczaniu streamingu i ułatwienia dla najmniejszych” (DGP nr 124/2024).

W projekcie nie prze widziano natomiast zmiany limitu zwolnienia z VAT na terenie Polski. Nadal miałoby to być 200 tys. zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

Brak planów podwyższenia tego pułapu potwierdził teraz wiceminister finansów w odpowiedzi na poselską interpelację.

Przypomnijmy, że dyre ktywa unijna umożliwia podwyższenie limitu do 85 tys. euro (czyli po obecnym kursie euro ok. 360 tys. zł). Jednak – jak podkreślił wiceminister – zwolnienie podmiotowe z VAT jest opcją, której państwa członkowskie nie muszą wdrażać. Dodał, że obecny limit zwolnienia w Polsce (200 tys. zł) jest na poziomie średniej w Unii Europejskiej, a jego podwyższenie niosłoby za sobą istotne ujemne skutki dla budżetu państwa.

Wiceminister dodał, że progi ustalone przez państwo członkowskie muszą być takie same zarówno dla podatników mających siedzibę w Polsce, jak i w innym państwie członkowskim.

„Oznacza to, że od 1 stycznia 2025 r. limit zwolnienia podmiotowego w Polsce w niezmienionej wysokości będzie obowiązywał zarówno podatników posiadających siedzibę działalności na terytorium kraju, jak i podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w państwach członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Zdaniem MF brak podniesienia obowiązującego limitu zwolnienia z VAT nie musi wpływać na sytuację finansową małych przedsiębiorstw, bo ta – jak uzasadnia resort – zależy od czynników ekonomicznych i gospodarczych. Zasadniczo – jak tłumaczy Jarosław Neneman – czynni podatnicy VAT mogą odliczyć wartość podatku z kupowanych towarów i usług, w tym uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego. To uwalnia ich od ponoszenia ekonomicznego ciężaru tego podatku. ©℗