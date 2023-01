Przedstawiciele MF odnieśli się w ten sposób do problemów, na które jako pierwsi zwróciliśmy uwagę w artykule „ Konsument nie dostanie zwykłej faktury, za to ujawni, co zakupił ” (DGP nr 8/2023). Nawiązaliśmy w nim do opublikowanego 1 grudnia 2022 r. projektu nowelizacji ustawy o VAT i niektórych innych ustaw.