Gmina, która o to spytała, tłumaczyła, że działania związane z utrzymaniem czystości i porządku należą do jej zadań własnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). Wskazała także na ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.). Zobowiązuje ona gminy do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców.